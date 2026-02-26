Instagram alertará a los padres si sus hijos adolescentes buscan contenido sobre suicidios o autolesiones

La red social anunció su nueva herramienta con objetivo de reforzar su política de supervisión parental. Las mismas comenzarán a regir desde la próxima semana únicamente en Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Canadá.

La red social Instagram anunció este jueves que incorporará una nueva herramienta de control parental: comenzará a notificar a los adultos responsables cuando detecte que un adolescente intenta buscar de manera reiterada términos vinculados al suicidio o la autolesión en un lapso breve . La función estará disponible en EEUU, el Reino Unido, Australia y Canadá, para quienes estén adheridos al programa de supervisión parental dentro de la aplicación

Según detallaron desde Meta , actualmente la aplicación bloquea búsquedas asociadas a ese tipo de contenido, pero ahora el objetivo ahora es dar un paso adicional y alertar a los padres si el menor insiste en este tipo de consultas , para que puedan intervenir y ofrecer apoyo.

"Estas alertas están diseñadas para brindarles a los padres la información que necesitan para apoyar a sus hijos adolescentes y vienen con recursos expertos para ayudarlos a abordar estas conversaciones delicadas", informó el comunicado.

Por otro lado, la compañía propiedad de Mark Zuckerberg también adelantó que está desarrollando notificaciones similares para las conversaciones de los adolescentes con IA, que esperan lanzar a fin de año.

Según detalló la empresa, el sistema se activará ante búsquedas que incluyan frases que promuevan el suicidio o la autolesión , expresiones que sugieran que el adolescente podría estar en riesgo, o incluso términos directos como “suicidio” o “autolesión”.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 12.04.26 PM (1) Así serán las notificaciones de prevención. Instagram

Las notificaciones llegarán por correo electrónico, SMS o WhatsApp —de acuerdo con los datos de contacto cargados por los padres— y también aparecerán dentro de la app. Además del aviso, se enviarán recursos pensados para orientar a los adultos sobre cómo encarar la conversación con sus hijos.

La firma aseguró que buscará evitar una sobrecarga de mensajes que termine diluyendo su impacto. “Para lograr este importante equilibrio, analizamos el comportamiento de búsqueda en Instagram y consultamos con expertos de nuestro Grupo Asesor sobre Suicidio y Autolesiones", explicó Instagram en una entrada de blog.

En este sentido, agregaron que decidieron elegir "un umbral que requiere pocas búsquedas en un corto periodo de tiempo, pero sin dejar de ser precavidos. Si bien esto significa que, en ocasiones, podemos notificar a los padres cuando no hay un motivo real de preocupación, creemos —y los expertos coinciden— que este es el punto de partida adecuado, y seguiremos monitoreando y escuchando sus comentarios para asegurarnos de que estamos en el buen camino.”

Las nuevas alertas comenzarán a implementarse la próxima semana en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, y se extenderán a otros mercados hacia finales de este año.

Redes sociales, Inteligencia Artificial y la asistencia al suicidio

El anuncio se produce en un contexto de creciente escrutinio legal sobre las grandes plataformas digitales. Meta y otras tecnológicas enfrentan actualmente múltiples demandas que buscan responsabilizarlas por presuntos daños a la salud mental de adolescentes.

Esta semana, en el marco de un proceso que se desarrolla ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, el director de Instagram, Adam Mosseri, fue interrogado por fiscales en una causa vinculada a la supuesta adicción a las redes sociales y a la implementación tardía de funciones básicas de seguridad, como el filtro de desnudez en mensajes privados dirigidos a menores.

Redes Sociales adolescentes 1.jpg La medida surge en medio de una oleada de proyectos de ley que buscan prohibir las redes sociales para niños y adolescentes. Most

En paralelo, durante el testimonio en otra demanda tramitada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, salió a la luz un estudio interno de Meta que concluyó que los sistemas de supervisión y control parental tendrían un impacto limitado sobre el uso compulsivo de redes sociales por parte de niños y adolescentes. El informe también señaló que quienes atraviesan situaciones estresantes presentan mayores dificultades para regular su tiempo en estas plataformas.

En agosto del 2025, el caso de Adam Raine (16) sacudió a Estados Unidos. El adolescente tomó la decisión de suicidarse tras hablar durante varios meses con ChatGPT que incluso llegó a aconsejarlo sobre métodos para llevar adelante la auto-lesión. A raíz de esto los padres del menor decidieron denunciar a la empresa desarrolladora, OpenAI.

En caso de una crisis emocional de cualquier tipo o una situación a la que no se le encuentra salida, se debe comunicar telefónicamente al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) con el Centro de Asistencia al Suicida (CAS) o a las líneas (011) 5275-1135 o 0800 345 1435, funcionales 24 horas durante los 7 días de la semana. El llamado es personal, confidencial y anónimo.