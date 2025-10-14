Murió Drew Struzan, ilustrador de afiches de películas icónicas en la historia de Hollywood







La carrera de Struzan abarcó décadas de trabajo ilustrativo, siendo parte de los éxitos más icónicos de la cultura pop de todos los tiempos, desde Volver al Futuro, Blade Runner, ET, la saga de Star Wars y muchos más

Struzan tenia 78 años.

Drew Struzan, el legendario ilustrador responsable de algunos de los carteles de cine más emblemáticos de Hollywood y queridos de todos los tiempos, falleció. Tenía 78 años.

La noticia se confirmó esta mañana en la cuenta oficial de Instagram de Struzan, acompañada de un autorretrato. "Con gran pesar debo informarles que Drew Struzan falleció ayer, 13 de octubre", dice parte del comunicado. "Creo que es importante que todos sepan cuántas veces me expresó la alegría que sentía al saber cuánto apreciaban su arte".

La extensa carrera de Drew Struzan en Hollywood La carrera de Struzan abarcó décadas de trabajo ilustrativo, creando afiches de películas para algunos de los éxitos más icónicos de la cultura pop de todos los tiempos, desde Volver al Futuro, Blade Runner, ET y muchos más, antes de retirarse oficialmente en 2008 tras su trabajo en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Struzan pasaría la siguiente década y media saliendo ocasionalmente de ese retiro para crear obras especiales únicas o encargar lanzamientos de archivo de algunas de sus creaciones más queridas.

Quizás los fans de Star Wars lo recuerden más como el artista responsable de algunos de los pósteres más famosos de toda la saga. Llegó a la galaxia muy, muy lejana para el reestreno de la película original en 1978, trabajando con Charles White III en una nueva lámina, el famoso póster "Circus", que representa a Luke y Leia preparándose para cruzar los abismos de la Estrella de la Muerte. A partir de entonces, Struzan ilustraría docenas de pósteres más para la saga original, además de crear piezas de arte clave para Indiana Jones.

Su colaboración con Lucasfilm continuó con el increíble trabajo artístico para el relanzamiento de la edición especial de Star Wars en los 90, y luego, por supuesto, con los carteles cinematográficos de cada película de la trilogía de precuelas de Star Wars. Struzan abandonó su retiro en 2015 para ilustrar un póster especial para El Despertar de la Fuerza, su último trabajo oficial para la serie.