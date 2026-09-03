Murió la actriz Carla Jeffery, reconocida por ser parte de la franquicia "Zombies" de Disney

Jeffery también apareció en la comedia de HBO de Larry David, "Curb Your Enthusiasm", con un papel recurrente durante las temporada seis y siete.

La actriz Carla Jeffery , quien interpretó a Bree en las películas de Disney "Zombies" y en la serie animada de 2024, y que anteriormente tuvo un papel recurrente en la serie Curb Your Enthusiasm , falleció el 1 de septiembre. Tenía 33 años.

Sus representantes de toda la vida en Alexanders Talent Management anunciaron la noticia en las redes sociales, pero no proporcionaron la causa ni el lugar de la muerte.

“Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa iluminaba cualquier lugar”, escribieron en Instagram. “Carla era más que una clienta; era parte de la familia” .

Jeffery interpretó a Bree, una aspirante a animadora de la escuela secundaria Seabrook que se hace amiga de Addison ( Meg Donnelly ), en la película musical para televisión de Disney Channel de 2018, Zombies , y repitió el papel en las secuelas de 2020 y 2022. También le dio voz al personaje en la serie animada de Disney Channel de 2024, Zombies: The Re-Animated Series .

Anteriormente, apareció en la comedia de HBO de Larry David , Curb Your Enthusiasm , interpretando a un miembro de la familia Black que se muda con David tras ser desplazados por el huracán Katrina. El clan también incluía a Leon ( JB Smoove ) y Loretta ( Vivica A. Fox ). Jeffery interpretó a Keysha Black en 10 episodios de la sexta y séptima temporada de la serie, entre 2006 y 2008.

Nacida el 10 de julio de 1993 en Houston, Jeffery debutó en la pantalla grande en la comedia romántica Phat Girlz (2006), interpretando a Jazmin (Mo'Nique) a los 10 años. Posteriormente, participó como invitada en episodios de Miss Guided (ABC), Best Friends Whenever (Disney Channel), iCarly (Nickelodeon) y Lie to Me (Fox) en 2018. También tuvo un papel recurrente en la primera temporada del drama policial Southland (NBC) como testigo clave en un caso de intento de asesinato.

Antes de conseguir su papel más emblemático en la franquicia Zombies, Jeffery continuó participando como actriz invitada en series como Men of a Certain Age, Good Luck Charlie,Torchwood, Shake It Up, Crazy Ex-Girlfriend, Uncle Buck, Screen Queens y Suburgatory. También tuvo un papel recurrente en la primera temporada de la serie de falso documental de Netflix, American Vandal.

También apareció en películas como Teacher of the Year (2014), Girl on the Edge (2015) y Exchange (2016), y prestó su voz a un personaje en un episodio de 2020 de la serie animada de Marvel Spider-Man de Disney XD.

Además, en las tres películas para televisión y la serie animada de Zombies, Jeffery interpretó a Bree en los videos musicales del elenco para canciones como "Flesh & Bone" y "Fired Up", y apareció en el video de Donnelly para "Impress".