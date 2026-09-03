"Los Juegos del Hambre" regresa a los cines como antesala de su esperada precuela + Agregar ámbito en









Antes de la llegada de la nueva película de la franquicia, prevista para el 19 de noviembre, el público tendrá la oportunidad de volver a experimentar en cines las cuatro entregas anteriores.

La saga protagonizda por Jennifer Lawrence vuelve a los cines.

La cuenta regresiva para el estreno de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha ya comenzó. Antes de la llegada de la nueva película de la franquicia, prevista para el 19 de noviembre, el público tendrá la oportunidad de volver a experimentar en cines las cuatro entregas anteriores de una de las sagas más exitosas del cine contemporáneo.

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El reestreno de Los Juegos del Hambre (2012); Los Juegos del Hambre: En llamas; Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 1 y Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 2, está previsto para el 15 de octubre.

La iniciativa permitirá que quienes siguieron la historia desde sus inicios puedan revivirla en pantalla grande, al mismo tiempo que nuevas generaciones tendrán la oportunidad de descubrir la evolución de la saga antes del estreno de su próximo capítulo.

Con este recorrido por las películas anteriores, el regreso de la franquicia a los cines prepara el terreno para uno de los lanzamientos más esperados del año: Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, que llegará a las salas el próximo 19 de noviembre.

La saga de Los Juegos del Hambre vuelve a los cines "Los Juegos del Hambre" (2012) En un futuro donde el poder se sostiene mediante un espectáculo televisado de supervivencia, Katniss Everdeen se ofrece como voluntaria para ocupar el lugar de su hermana menor en los Juegos del Hambre, una competencia mortal que enfrenta a jóvenes de distintos distritos.

"Los Juegos del Hambre: En llamas" (2013) Tras sobrevivir a los Juegos, Katniss y Peeta regresan convertidos en símbolos inesperados para los habitantes de Panem. Mientras recorren los distritos como parte de la Gira de la Victoria, el creciente descontento obliga al Capitolio a organizar una nueva edición de la competencia con reglas inéditas, enfrentando nuevamente a antiguos vencedores en una arena aún más peligrosa. "Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 1" (2014) Luego de los acontecimientos ocurridos en la arena, Katniss encuentra refugio en el Distrito 13, donde distintos sectores de la resistencia buscan convertirla en el rostro de la rebelión contra el Capitolio. "Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 2" (2015) Con la guerra en su etapa decisiva, Katniss encabeza una peligrosa misión hacia el corazón del Capitolio junto a un reducido grupo de aliados. A medida que avanzan entre trampas, combates y decisiones cada vez más difíciles, la lucha deja de ser únicamente por derrotar al presidente Snow y pasa a definir el futuro de Panem y de quienes han sobrevivido al conflicto.

En la piel de Katniss, protagonista de Los Juegos del Hambre.

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