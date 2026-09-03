Cars cumple 20 años y preparan festejos en el cine y la F1

La película animada que presentó al legendario Rayo McQueen en 2006 tendrá una nuevo recorrido en la pantalla grande y una celebración especial en Italia.

Veinte años después, el Rayo McQueen vuelve a acelerar. Cars , la película de Disney y Pixar que presentó a los icónicos autos va a tener una nueva oportunidad en los cines como parte de las celebraciones por su aniversario.

La primera película de la franquicia se estrenó el 9 de junio de 2006 y se convirtió en una de las producciones más reconocibles de Pixar. En 2026, la empresa prepara distintas actividades para conmemorar las dos décadas de la saga, con funciones especiales y una colaboración inédita con la Fórmula 1.

El festejo tendrá uno de su punto cúlmine durante el Gran Premio de Italia en Monza , que se disputará entre el 4 y el 6 de septiembre. Ahí veremos una aparición especial del Rayo McQueen y un Safety Car oficial de la categoría con una decoración inspirada en la película.

Las tres películas principales de Cars están disponibles en Disney+ Argentina , junto con la serie Cars: Aventuras en el camino y otros cortos de la franquicia. La plataforma reúne actualmente la totalidad del contenido de Pixar relacionado con el Rayo McQueen y sus amigos.

La primera entrega, Cars: Una aventura sobre ruedas , sigue a Rayo McQueen, un auto de carreras que queda varado en Radiador Springs mientras intenta llegar a tiempo a una competencia. Ahí conoce a Sally, Mate y Doc Hudson. La película tiene una duración de 1 hora y 56 minutos .

La segunda película, Cars 2, se estrenó en 2011 y cambia el escenario de la historia. McQueen y Mate viajan por distintos países para participar del Gran Premio Mundial, pero Mate termina involucrado en una trama de espionaje internacional. Tiene una duración de 1 hora y 46 minutos y también está disponible en Disney+ Argentina.

La tercera entrega, Cars 3, llegó a los cines en 2017. En esta oportunidad, el Rayo se enfrenta a una nueva generación de corredores encabezada por Jackson Storm y debe trabajar junto a Cruz Ramírez para recuperar su lugar en las pistas. Su duración es de 1 hora y 42 minutos.

Cars vuelve a los cines por sus 20 años

La película original tendrá una nueva exhibición en la pantalla grande como parte de los festejos por las dos décadas de la franquicia que cambió millones de infancias. En Argentina, Cars: Una aventura sobre ruedas vuelve a los cines el 8 de octubre de 2026, según anunció Disney Latinoamérica.

La vuelta también está relacionada con el Día de Rayo McQueen, que se celebra cada 5 de septiembre. La fecha no es arbitraria: en Estados Unidos se escribe 9/5 y coincide con el número del personaje, el 95. Disney aprovecha esa jornada para desarrollar distintas acciones vinculadas con la franquicia.

La celebración no se limita a Argentina. Disney anunció funciones especiales alrededor de todo el mundo y distintas actividades vinculadas con los 20 años de la película, que incluyen exhibiciones, experiencias y pop-ups relacionados con los personajes de Pixar.

El Rayo McQueen será el safety car en la F1 de Monza

Uno de los eventos más llamativos del aniversario se va a dar este fin de semana en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en el circuito de Monza. El propio Rayo McQueen (si, en persona) va a tener una aparición especial durante el evento como safety car, incluyendo una vuelta de honor.

Pero, el verdadero vehículo de seguridad de la FIA será un Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ intervenido con una decoración inspirada en Cars. El modelo de Mercedes se presentó durante la temporada 2026 y es el Safety Car oficial de la Fórmula 1. Para la jornada en Monza, va a mostrar una estética especial relacionada con la película, como parte de la colaboración entre Disney, Formula 1 y Mercedes-AMG.

Así, los festejos por los 20 años de Cars van a combinar los dos ejes más importantes de su identidad: cine y automovilismo. Para los más chicos, es una oportunidad para acercarse a uno de los personajes más icónicos de los 2000s, para los más grandes, el reencuentro con el Rayo Mcqueen tiene lugar 20 años después, pero la emoción sigue intacta.