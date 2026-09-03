De qué murió Tim Curry: se reveló la causa del fallecimiento del actor de "It" y "The Rocky Horror Picture Show" + Agregar ámbito en









Curry falleció el 25 de agosto en su casa en el barrio de Toluca Lake de Los Ángeles a la edad de 80 años.

Se conoció la causa de la muerte del actor de 80 años,

Tan solo un par de días después de que la noticia de la muerte de Tim Curry sacudiera a Hollywood y al mundo del espectáculo, se conocieron detalles oficiales sobre la causa de la muerte del reconocido actor de It y The Rocky Horror Picture Show.

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Documentos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, obtenidos por la revista People, revelan que Curry falleció a causa de una enfermedad coronaria. Si bien un historial de accidente cerebrovascular y cáncer de riñón figuraban como otras afecciones importantes que contribuyeron a su muerte, no fueron la causa subyacente del fallecimiento.

Según la revista People, el documento también indicaba que no se había sometido a ninguna cirugía por enfermedad de las arterias coronarias, cáncer de riñón ni tenía antecedentes de accidente cerebrovascular.

La extensa trayectoria de Tim Curry y sus papeles más destacados Curry, quien saltó a la fama con su icónico papel del Dr. Frank-N-Furter en la película de culto de 1975, The Rocky Horror Picture Show, falleció el 25 de agosto en su casa en el barrio de Toluca Lake de Los Ángeles a la edad de 80 años.

Curry, nominado tres veces a los premios Tony, había estado delicado de salud desde que sufrió un derrame cerebral grave en 2012.

Tras The Rocky Horror, Curry apareció en la producción televisiva de Stephen Frears, Three Men in a Boat, junto a Michael Palin de Monty Python. Posteriormente interpretó al dadaísta Tristan Tzara en la producción de la Royal Shakespeare Company de Travesties, de Tom Stoppard, que se representó tanto en el West End como en Broadway hasta 1976. Curry también protagonizó la miniserie británica de seis episodios The Life & Times of William Shakespeare, donde interpretó al Bardo desde su juventud hasta su muerte. En el ámbito cinematográfico, Curry también fue conocido por su papel de Rooster Hannigan en Annie (1982), el mayordomo Wadsworth en Clue (1985), el conserje del Hotel en Home Alone 2 (1992) y Long John Silver en Muppet Treasure Island (1996)

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