La hija de Stanley Kubrick habló sobre la teoría que vincula a Jeffrey Epstein con la película "Eyes Wide Shut"

Durante años, ha circulado el rumor de que el montaje original del director contenía 20 minutos adicionales, con un final mucho más oscuro que habría expuesto los crímenes de Epstein.

La hija del cineasta Stanley Kubrick dio su opinión sobre una teoría conspirativa acerca de 20 minutos que faltan de la película de 1999, Eyes Wide Shut (Ojos bien cerrados) , que supuestamente fueron eliminados debido a su conexión con Jeffrey Epstein .

La última obra del fallecido cineasta, protagonizada por Tom Cruise , narra la historia de un médico de Manhattan que se sorprende al descubrir que su esposa ( Nicole Kidman ) le ha sido infiel, lo que desencadena una noche en la que participa en una orgía organizada por una sociedad secreta. El montaje final se entregó el 1 de marzo de 1999, y Kubrick falleció seis días después. La película se estrenó ese verano y recibió una acogida positiva por parte de la crítica y el público, convirtiéndose en la película más taquillera de Kubrick.

Durante años, ha circulado el rumor de que el montaje original del director contenía 20 minutos adicionales, con un final mucho más oscuro que habría expuesto los crímenes de Jeffrey Epstein, quien fue condenado en 2008 por solicitar sexo a una menor y acusado de tráfico sexual en 2019, antes de su suicidio bajo custodia en agosto de ese mismo año.

Según el portal The Independent, las opiniones varían sobre la existencia de las imágenes, ya que el editor Nigel Galt insiste en que el montaje final fue el que se proyectó en los cines, mientras que el guionista de la película, Roger Avery , declaró en el podcast de Joe Rogan en 2024 que había oído historias sobre las escenas eliminadas.

La compositora Vivian Kubrick , hija del cineasta y colaboradora en numerosas películas, entre ellas Eyes Wide Shut, recurrió a X para publicar un extenso comunicado sobre los rumores.

"Sabes, este es un buen momento para hablar por fin de los 20 minutos que faltan de Eyes Wide Shut", comenzó. "Es una historia que lleva circulando muchos años, así que déjame contarte lo que sé y lo que no sé. Para que lo entiendas, mi padre siempre mandaba incinerar las tomas descartadas una vez terminada la película, precisamente para evitar que el estudio las reeditara o creara versiones alternativas".

Luego reveló que desconocía la existencia de los 20 minutos "perdidos" durante el rodaje, y que desde entonces no ha visto nada que la lleve a creer que pudiera ser cierto. Habló sobre el proceso de "cierre" del montaje final de la película y sus dudas sobre si dicho material se habría conservado de haber existido.

"Pero la ausencia de dicho material tiene dos caras: no prueba que esos 20 minutos hayan existido en primer lugar", replicó, antes de concluir: "Hasta ahí puedo llegar con toda honestidad. Nunca oí hablar de 20 minutos perdidos en aquel momento, nunca he visto ni me han mostrado ninguna prueba de que tal sección existiera, y no conozco ningún material que se conserve que lo demuestre".

Dijo que no consideraba como prueba las historias "de ciertas personas que, en mi opinión, las inventan a posteriori como si fueran evidencia; la gente a menudo quiere sensacionalizar su papel en una historia, si es que realmente tuvieron algún papel".

Kubrick concluyó: "Finalmente, de esto estoy seguro: si se hubieran eliminado 20 minutos, sin duda me habría enterado tarde o temprano. Una vez que se disipó la niebla de la angustia, me involucré de lleno en la protección del trabajo de mi padre y me tomé esa responsabilidad muy en serio".