Estrenos de la semana: documentales sobre Malvinas y Fito Páez y "Pepita la pistolera" Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









En una semana cargada por la agenda malvinera se estrena la película Los vencedores, sobre la mirada de los isleños. También hay películas sobre el gran músico rosarino y una ficción de acción protagonizada por Luisiana Lopilato.

Los vencedores de Pablo Aparo, el estreno más importante en la semana justa.

El estreno más importante de esta semana es el documental Los vencedores de Pablo Aparo. Sale de pura casualidad en el momento justo, pero en apenas dos salas: el Malba los sábados, y Cacodelphia los domingos. Es importante por su tema, cómo nos ven los habitantes de las Islas Malvinas. Pero tiene pocas salas porque es un documental y porque, qué le vamos a hacer, nos ven mal, y eso es incómodo.

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Pablo Aparo, que en sus trabajos con Martín Benchimol mostró cómo acercarse a toda clase de gente, fue varias veces a Malvinas, desde 2019 en adelante, y se acercó tanto a la gobernadora y al cura como a los simples vecinos. Algunos lo invitaron a tomar el té, otros no quisieron verlo ni de lejos, sobre todo los campesinos de Pradera del Ganso, quienes todavía recuerdan el maltrato que sufrieron los civiles y también los conscriptos en aquella zona por parte de las autoridades militares argentinas.

En otras zonas otros militares argentinos trataron a la gente con cordialidad y dejaron mejor recuerdo, pero fueron los menos. Lo curioso es que la comunicación más intensa, la que ocupa la mayor parte del documental, se dio con uno de esos habitantes, un tipo rudimentario, primero amenazador y, de a poco, a lo largo de los días, levemente amistoso. Digamos, lo amistoso que puede ser un tipo del interior de cualquier isla donde apenas se conocen extranjeros. En este caso, la mujer es chilena y lo tiene en ablande, para que deje de hacerse el duro. La relación de ese campesino belicosamente británico y este documentalista argentino respetuoso y apacible se va convirtiendo entonces en un camino de diálogo. Pero nada es tan fácil ni sencillo en estos asuntos. Un detalle curioso: cuatro de los entrevistados son inmigrantes de Zimbabue. ¿Qué hacen cuatro africanos en esas islas casi antárticas? Se lo preguntamos al director. Y es que pertenecen a una empresa encargada de desminar campos y playas después de cada guerra. Han trabajado en Siria, Irak, los Balcanes, es un trabajo de riesgo. Llegaron a las Malvinas y les pareció comparativamente un paraíso. "Un poco fresco, nada más".

Otros estrenos "Pepita la pistolera" fue primero una canción de Ana María Cachito, donde la mujer mataba a los hombres pero con la sola mirada de sus ojos negros. La cantaban las niñas y las abuelas a mitad de los años 50. Ya con otro sentido le aplicaron el mote a una adolescente de mal carácter y peores hábitos que asaltaba comercios con sus amigas. Pero quien se quedó con el título fue la dueña de varias whiskerias del puerto de Mar del Plata, una mujer siempre sospechosa de hacer negocios turbios pero buena madre de familia. Una noche tres sujetos se metieron en su casa para cobrarse unas cuentas, y no salieron. Ahí es donde todo el puerto empezó a llamarla cariñosamente doña Pepita la pistolera. Después hubo en Uruguay una señora que asaltó varias casas de crédito, pero lo hizo porque el marido estaba internado y no podían pagar los gastos. La gente simpatizó con ella, como cuenta Beatriz Flores Silva en su película "La historia casi verdadera de Pepita la pistolera". Y ese también podría ser el titulo completo de la película que ahora se estrena, porque su autora, Lucia Puenzo, sintetiza y moldea en beneficio del público femenino actual la historia de la marplatense, que es mucho más larga y más sucia de lo que aquí se muestra. Pero, en fin, la pelicula está bien hecha en todo sentido, un poco oscura, es cierto, pero es lo que corresponde, y Luisana Lopilato compone su personaje de modo impecable (y, cosas del cine, es muchísimo más linda que el personaje verdadero).

Dos documentales sobre otros tantos músicos argentinos. Uno, lanzado por Netflix en buena cantidad de países, desde Suecia hasta Sudáfrica y desde Argentina hasta la India pasando por China y Nueva Zelandia, es "Fito Páez: el mundo cabe en una canción", semibiografía del rosarino contada por él mismo mientras se lo ve en sus andanzas y escenarios. Autor, Matías Gueilburt, hombre de larga trayectoria en documentales para televisión que ha sabido manejar una impresionante cantidad de material propio y de archivo y poner buena música de fondo. Dicho sea de paso, Gueilburt hizo, allá por 2007, el montaje del primer intento de Páez como director, la video comedia "¿De quién es el portaligas?".

El otro documental, más sencillo pero bien emotivo, es "Suite Juárez", evocación del enorme cantor y bandoneonista Rubén Juárez a través de los recuerdos y especialmente el análisis de sus interpretaciones. "¿Como hacía para cantar y tocar de esa manera al mismo tiempo? ¿Cuántos cerebros tenía?", se pregunta uno de sus seguidores. Se lo ve haciendo diversos temas hasta culminar con una versión de "Soledad" acompañado al piano por Cristian Zárate que es simplemente una joya. Esa versión acompaña los créditos finales hasta el cierre en negro, es única, y no fue grabada en ningún disco. Algo más, la película se terminó hace tres años y recién ahora consiguió fecha de estreno en el país. Autores, Alejandro Venturini y Jean-Luc Thomas, que además, para concretar la película, recibió el apoyo financiero de diez asociaciones tangueras...de Francia. Para el final, una rareza que apareció de golpe en el Gaumont, sin previo aviso: "La casa del minotauro", de Federico Raúl Buongiorno, rodada a lo largo de 14 años mayormente en el Teatro Argentino de La Plata. Ahí está el laberinto del monstruo, y también está en la cabeza de una cantante de opera, en la memoria, en los miedos y las fantasías, pero en el fondo es una casa. Combinación de registro cotidiano del quehacer en un teatro, recolección de piezas de archivo que sugieren una historia personal y fábula sobre una cantante que puede ser condenada a muerte si canta, la película envuelve al espectador en una rara fascinación. No es perfecta, pero es singular, de abundante belleza y creatividad. Protagonista, la soprano Paula Almenares, nada menos, Junto a ella, un elenco enorme. Y en la sala de estreno, después de tantos años de elaboración, unos pocos días para descubrirla. "Fito Paez: el mundo cabe en una canción" (Argentina, 2026); Dir.: Matías Gueilburt; documental. "La casa del minotauro" (Argentina, 2026); Dir.: Federico Raúl Buongiorno; Int.: Paula Almenares, Omar Sánchez, Ana María Haramboure, Nélida Serpenti. "Los vencedores" (Argentina, 2026): Dir.: Pablo Aparo; documental. "Pepita la pistolera" (Argentina, 2026); Dir.: Lucia Puenzo; Int.: Luisana Lopilato, Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Camila Peralta. "Suite Juárez" (Argentina, 2023); Dir.: Alejandro Venturini, Jean-Luc Thomas; documental.