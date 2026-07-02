Los youtubers argentinos detenidos en el Mundial rompieron el silencio: "Fue la peor experiencia de nuestras vidas" + Agregar ámbito en









Tras recuperar la libertad, ambos relataron cómo fue el episodio que terminó con su detención y apuntaron a un problema con una credencial de prensa. Los creadores de contenido habían sido detenidos durante el encuentro entre Colombia vs Portugal.

Ambos youtubers fueron puestos en libertad luego de pagar una fianza. Pato y Beni Marmol

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta, quienes fueron detenidos el sábado en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026, recuperaron la libertad y explicaron su versión de lo ocurrido en un video que subieron a la plataforma YouTube. En el mismo, negaron haber ingresado de manera ilegal al estadio y aseguraron que el episodio se originó por un problema con una acreditación oficial.

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"Estamos a punto de contar la peor anécdota de nuestras vidas. Todavía no puedo creer lo que vivimos", afirmaron al comenzar una transmisión en vivo en redes sociales.

"Estuvimos en una cárcel de Estados Unidos, donde te torturan", agregaron. Además, contaron que, tras el incidente, perdieron los acuerdos comerciales con las empresas que financiaban su cobertura del Mundial.

La explicación de los youtubers sobre la detención Durante el vivo, Pato Perrotta rechazó las versiones que sostenían que ambos habían intentado ingresar sin habilitación al Hard Rock Stadium y explicó que el inconveniente estuvo relacionado con una credencial de prensa: "Quiero aclarar que nosotros no nos colamos. Todo arranca cuando venimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos la dio un medio público argentino muy, muy conocido", sostuvo, mientras Mármol asentía.

Según explicó, esa acreditación les permitía ingresar a los partidos disputados en Estados Unidos y México como parte de la cobertura del Mundial. "Ese medio público te da una credencial que te deja asistir a todos los partidos que se hagan en México y en Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, habíamos ido a Arabia Saudita-Uruguay. Lo fuimos a ver, filmamos historias desde adentro, todo", aseguró.

Perrotta agregó que la credencial correspondía a un "media partner" de la FIFA y que incluso les otorgaba acceso a la final del torneo. De acuerdo con el relato de los creadores de contenido, el conflicto comenzó cuando intentaron ingresar al estadio para presenciar el encuentro entre Colombia y Portugal y descubrieron que la acreditación había sido deshabilitada. "El problema fue que cuando nosotros estábamos yendo a Colombia-Portugal, nos habían dado de baja el carnet y no nos notificaron. Nadie nos avisó que nos habían dado de baja la credencial y que nos habían suspendido la entrada a los estadios", explicó Perrotta. El conflicto ocurrió durante el 0-0 entre Portugal y Colombia del pasado sábado 27 de junio. Los youtubers sostuvieron que nunca fueron informados previamente sobre esa decisión y aseguraron que ese fue el origen de la detención sufrida en Miami.