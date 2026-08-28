Oscura investigación policial: la nueva película de Netflix con Robert De Niro que te atrapará hasta el final + Agregar ámbito en









Un padre desesperado recurre a su propia familia cuando una desaparición reabre viejas heridas y pone en jaque un caso cerrado.

Una historia que combina investigación policial, secretos familiares y una atmósfera inquietante a lo largo de su trama. Netflix

Netflix sumó a su catálogo una producción que apuesta fuerte por el suspenso, los secretos familiares y una investigación que vuelve sobre un expediente que parecía terminado. La propuesta tiene como una de sus principales figuras a Robert De Niro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La historia parte de una desaparición infantil y rápidamente abre una serie de preguntas difíciles de responder. Lo que parece un caso aislado empieza a tener conexiones con hechos ocurridos muchos años atrás, mientras los personajes intentan reconstruir una verdad que quedó enterrada durante demasiado tiempo.

Esta película reúne a reconocidos actores en un thriller basado en una exitosa novela. Netflix De qué trata Susurran tu nombre La historia sigue a Tom Kennedy, un escritor de novelas negras que atraviesa el peor momento de su vida tras la misteriosa desaparición de Jake, su hijo de ocho años. Desesperado y sin respuestas, recurre a su padre, Peter Willis, un veterano detective retirado con el que mantiene un vínculo distante y lleno de tensiones del pasado.

El caso toma un giro inquietante cuando descubren que el secuestro sigue el mismo modus operandi de "El Hombre Susurrante", un despiadado asesino en serie que Peter logró encarcelar décadas atrás y que solía acechar a sus víctimas recitando una perturbadora rima infantil.

Con el criminal tras las rejas, surge la gran incógnita: ¿hay un imitador ejecutando su plan o el detective dejó cabos sueltos en la investigación original? Mientras el tiempo corre para encontrar a Jake, padre e hijo deberán reparar su relación para enfrentarse a una amenaza que volvió a salir a la luz.

Netflix: tráiler de Susurran tu nombre Netflix: elenco de Susurran tu nombre Robert De Niro

Adam Scott

Michelle Monaghan

Hamish Linklater

Owen Teague

Acston Luca Porto

Will Brill

Temas Netflix

Películas