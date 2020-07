Lúcida mirada sobre originarios

Entre la espada y la pared, así están los indios yshir en su tierra ancestral del Alto Paraguay, lindante con Brasil. Por un lado los arrincona el avance agroganadero. Por otro, “para proteger la naturaleza”, los ecologistas les impiden cazar y pescar. Uno deduce “Nosotros también somos naturaleza”. Desde Buenos Aires, un burócrata de la ONU dictamina “Algo tienen que sacrificar ellos también”. Encima la Policía Ambiental (antes Forestal) de Porto Mourtinho cruza la frontera, les mete bala, y una burócrata paraguaya supone que eso no es legal, pero no mueve un dedo. La hipocresía reina en todos los despachos. Este documental de Darío Arcella coteja la realidad con las declaraciones de todos los sectores, incluso el turístico que se dice sustentable pero es bastante depredador. Pero no es “un documental de cabezas parlantes”. Al contrario, acompaña la riesgosa pesca furtiva y las cacerías de los indios, y para enriquecer el conjunto sobreimprime imágenes de topadoras tumbando palmeras y animales huyendo. Arcella conoce el terreno. A lo largo de siete años visitó a los yshir, incluso ya filmó otro buen documental, “La ceremonia”, sobre algunas costumbres que se van perdiendo.