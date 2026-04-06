Comenzó la venta de entradas del BAFICI, el festival independiente que promete más películas Por Emma Coria Maiorano + Seguir en









Regresa el festival de cine independiente a la Ciudad de Buenos Aires. La novedad de este año es que hay un abono que permite adquirir hasta 10 entradas.

Regresa el BAFICI del 15 al 26 de abril.

El Buenos Aires Festival de Cine Independiente (BAFICI) vuelve a la ciudad porteña del 15 al 26 de abril con 327 películas. “Hubo más de un 20% de títulos inscriptos de un año al otro”, afirmó el director creativo Javier Porta Fouz en una conferencia en la que Ámbito participó. “Orgullo y Prejuicio”, el film del argentino Matías Szulanski, que será el encargado de abrir el encuentro cinematográfico, mientras “Letras Robadas” del irlandés John Carley, bajará el telón. Las entradas tienen un valor de $5.000 y ya se encuentran a la venta.

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BAFICI (3) El director creativo Javier Porta Fouz junto a Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de CABA. El BAFICI mantiene sus tradicionales salas: Cine Art Cacodelphia, Teatro San Martín, Museo del Cine, Centro Cultural 25 de Mayo, Teatro Alvear, Cinépolis Houssay y Recoleta y el mítico Gaumont, que en esta oportunidad tiene funciones reducidas. Otra novedad es que habrá un abono que permite adquirir hasta 10 entradas por $30.000. El público necesita una motivación también desde el bolsillo.

Durante la conferencia de presentación, se hizo hincapié en que en esta edición hubo convocatoria récord: recibieron más de 4.600 películas. Sin embargo, el cronograma no se extendió, sino que encontraron cómo hacer espacio. Algunas películas como “El último viaje a China” de Alejandro Maci (documental sobre la China Zorrilla) o “Fuck You! El último show” de José Luis García (documental sobre la presentación del último disco de Sumo”) tendrán una única función.

El cine argentino, uno de los grandes protagonistas “El cine argentino sigue produciendo. Este año tuvimos más películas nacionales inscriptas que el año pasado”, celebró Porta Fouz y resaltó que hay mucha “producción de combate”. Entre los presentes de la conferencia hubo mayoría de jóvenes, responsables del cine autogestivo o de guerrilla que se hace notar en cada una de las secciones de la programación. Pero no todas entraron: de 1.014 películas quedaron 147. Aun así, el número es positivo, ya que, en un contexto de motosierra cultural, la industria local sigue haciendo ruido.

En Competencia Internacional se destacan “El Tren Fluvial” de Lucas A. Vignale y el actor Lorenzo Ferro (“El Ángel”), un retrato de un niño bailarín de malambo que homenajea al cine de Leonardo Favio; “Los Vencedores” de Pablo Aparo, una coproducción con Reino Unido que tiene lugar en Malvinas; y un corto de María Canale titulado “Monstruo Madre” que tiñe con oscuridad la experiencia postparto. Después, en Competencia Argentina, en su mayoría hay cortos como “Casi 30” de Mila Aquilia y Bianca Olivetti, “Dra. Miranda” de Denise Anzarut o “La hora de irse” de Renzo Cozza. Y entre los largometrajes que se destacan se encuentran “Los nadadores” de Sol Iglesias Sk, “CineFaketografo Lumiere” de Tetsuo Lumière, “Plata o Mierda” de Toia Bonino y Marcos Joubert y “Te Amo, Antonio” de Tamara Leschner.

El Tren Fluvial “El Tren Fluvial” de Lucas A. Vignale y Lorenzo Ferro tuvo su estreno mundial en el Festival de Berlín y ahora llega al BAFICI. Además, regresan directores como Raúl Perrone con “Cin3 Fili4”, la vitalicia Lucia Seles con nada más y nada menos que tres películas (“in the sentimental lugo”, “el desencanto 16” y “gallega invernal”) y la dupla Sofía Jallinksy y Banavih Marinaro con “Los Bobos”, que viene de ganar como Mejor Película en el Festival de Gijón. Una programación para todos los gustos Si nos detenemos en el plano internacional, hay 44 países presentes. Entre ellas, se encuentran “Hangar rojo” del chileno Juan Pablo Sallato, “No Skate!” del joven francés Guil Sela, “Phantoms of July” del alemán Julian Radlmaier, un documental sobre el director francés Eric Rohmer y la estadounidense Barbara Hammer. Además, estará invitada “National Film of Board of Canada”, la cinemateca del país canadiense, para traer su preservación y restauración de su patrimonio fílmico. Para los más pequeños, está la sección “Baficito” con abundantes dibujos animados y “Cuntri”, la ópera prima del actor Andrés Gil. Por otro lado, hay un foco dedicado a la cordobesa Liliana Paolinelli, al húngaro György Pálfi y al joven japonés Yugo Sakamoto. En esta edición, el premio a trayectoria será para Raúl Perrone (“Labios de churrasco”, “P3nd3jo5”), el director argentino más programado en la historia del BAFICI, y Ana Poliak, la primera argentina en ganar la Competencia Internacional con “Parapalos” (2004). Raúl Perrone El director Raúl Perrone regresa al BAFICI con “Cin3 Fili4”, donde recibirá el premio a la trayectoria. Como en toda programación, también hay peculiaridades: “El laberinto de los espejos”, un corto donde los escenarios están realizados íntegramente con inteligencia artificial por el argentino Lucas Turturro; “La lámpara de Happy Together”, que se centra literalmente en una lámpara hecha en un taller familiar del conurbano que tiene su aparición en la película de Wong Kar Wai. Y en esta lista no puede quedar afuera la obra más corta del festival, que dura solo tres minutos; se titula “Sissi” y transcurre en la pizzería Imperio de Chacarita. En tiempos de carteleras con poca disponibilidad de horario y subtitulado, la ciudad porteña recibe al BAFICI. 12 días de cine en 23 salas con 327 películas. No hay intención de reducir al festival en números, pero donde hay cifras, hay movimiento, especialmente de la industria nacional que continúa necesitando de encuentros para generar ruido y protagonizar la pantalla grande.

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