"Super Mario Galaxy: La Película" arrasó en la taquilla mundial en su primer fin de semana en cines + Seguir en









La primera película de 2023 se convirtió en un éxito rotundo en todos los públicos, recaudando 1.300 millones de dólares a nivel mundial.

La cinta basada en el popular videojuego está disponible en cines.

La secuela animada de Universal e Illumination, Super Mario Galaxy: La Película, arrasó en la taquilla de Estados Unidos con 130 millones de dólares en 4.252 salas de cine durante su fin de semana de estreno y 190 millones de dólares en sus primeros cinco días de lanzamiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estas cifras de taquilla representan el mayor debut del año en EEUU, superando a Project Hail Mary de marzo, que recaudó 80,5 millones de dólares. Sin embargo, se quedan ligeramente por detrás de su predecesora en la franquicia, Super Mario Bros. La Película de 2023, que alcanzó los 146 millones de dólares durante el fin de semana tradicional y los 204 millones en sus primeros cinco días. Gracias al atractivo perdurable de las películas familiares y al cariño multigeneracional por el videojuego de Nintendo, el primer filme se convirtió en un éxito rotundo en todos los públicos, recaudando 1.300 millones de dólares a nivel mundial.

En la taquilla internacional, Super Mario Galaxy: La Película recaudó 182,4 millones de dólares en 78 mercados, logrando un impresionante estreno mundial de 372,5 millones de dólares. En comparación, la primera película de “Mario” recaudó 171 millones de dólares en el extranjero y la asombrosa cifra de 375 millones de dólares a nivel mundial en el mismo período.

De qué trata Super Mario Galaxy: La Película Tras el éxito arrollador de la película de 2023, Super Mario Bros.: La película, Galaxy narra la historia de Mario, Luigi y la Princesa Peach enfrentándose una vez más al malvado Bowser (esta vez junto a su hijo Bowser Jr.) en una aventura que recorre la galaxia. En el camino, conocen a nuevos personajes, como la Princesa Rosalina y el icónico Yoshi de Nintendo.

Galaxy vuelve a contar con el reparto de voces original: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princesa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser) y Keegan-Michael Key (Toad). Entre las nuevas voces para la secuela se encuentran Benny Safdie (Bowser Jr.), Issa Rae (Reina de la Miel), Brie Larson (Princesa Rosalina), Glen Powell (Fox McCloud) y Donald Glover (Yoshi).

Aaron Horvath y Michael Jelenic regresan para dirigir Galaxy con un guion escrito por Matthew Fogel, quien también escribió la primera película.

Temas Películas

Videojuegos