Alejo Igoa obtuvo dos récords Guinness y se consagró como el youtuber más visto de habla hispana + Seguir en









Durante siete funciones en el Movistar Arena, El Show de Alejo Igoa fue visto por más de 70.000 personas.

Alejo Igoa y sus certificados de Guinness.

Pasaron más de 70.000 personas desde el jueves al domingo por el Movistar Arena, agotando siete inolvidables funciones de El Show de Alejo Igoa, y la diversión y adrenalina que se vivió aún se siente.

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Alejo y sus amigos llevaron por primera vez al vivo su mundo de juegos, risas y entretenimiento y la expectativa del público por ser parte fue desbordante. Familias enteras, miles de chicos y jóvenes, grupos de amigos compartiendo un momento esperado desde hacía mucho tiempo.

Durante el segundo día en el Movistar Arena, el youtuber más aclamado se consagró con un reconocimiento histórico que dejará huella en su carrera profesional, Alejo Igoa recibió sobre el escenario dos Récords Guinness por el Canal de YouTube más grande del mundo en español y por ser el Canal de entretenimiento más grande del mundo en español. De esta manera, no sólo alegra a todos con sus videos y ahora con su show inmersivo, también nos enorgullece representando de esta manera a nuestro país.

En los últimos años ha logrado más hitos importantes: ha ganado premios como Mejor Youtuber del Año en los Premios Martín Fierro Digital y, a finales de 2025, superó los 100 millones de suscriptores, convirtiéndose en el primer creador de contenido en español en alcanzar esa cifra, recibiendo la Placa de Diamante Rojo, la máxima distinción que otorga YouTube. Hasta ahora, solo un puñado de cuentas internacionales lo habían conseguido, entre ellas PewDiePie, MrBeast, T-Series, Cocomelon, Like Nastya, Vlad and Niki, SET India y WWE, logrando un paso que cambia el mapa virtual mundial.

Cómo fueron los shows de Alejo Igoa en el Movistar Arena Carteles, regalos, muchos mensajes y gestos de admiración y amor por Alejo, Kevin, Asbel, Delfi, Valen y Miel vistieron el Movistar. Los amigos que llevan carcajadas a cada hogar cruzaron las pantallas y conectaron profundamente con su gente de una manera muy especial dejando a flor de piel la inocencia de principio a fin.

Con una puesta inmersiva espectacular especialmente pensada para estas presentaciones, con un trabajo preciso en cada detalle de la escenografía, visuales y elementos de los espacios montados, el Show de Alejo Igoa superó todo lo soñado. Colores, texturas, miles de formas dando vida a juegos, retos, desafíos y una gran fiesta con la participación y complicidad del público. Más de 30 artistas en escena entre acróbatas, bailarines, actores, y una mega producción que involucró a más de 100 personas, hicieron posible un show de alto nivel que brilló con sketches, baile, acrobacias, juegos y muchas sorpresas manteniendo al público participando en todo momento.

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