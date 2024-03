Luis Miguel abrió su seguidilla de shows en el Campo de Polo: el Rey Sol brilló en una noche perfecta

[email protected] Vestido con impecable traje negro y camisa blanca, Luis Miguel encandiló a todo su público.

Un comienzo con grandes hits de Luis Miguel

El tema que "El Sol de México" eligió para comenzar las dos horas de música ininterrumpida fue una reversión de "Será que no me amas". Le siguió “Amor amor amor”, “Suave”, “Culpable o no”, “Te necesito”, “Hasta que me olvides” y “Dame”, entre otros. En las pantallas gigantes que había detrás de él y a los costados del escenario se proyectaban imágenes de su carrera.