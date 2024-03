Luis miguel en Argentina: todos los detalles de su cena de gala en La Rural

No es la primera vez que el cantante ofrece una cena show, ya lo hizo en dos oportunidades en el predio de Costa Salguero. Esta vez, fueron 206 mesas con lugar para 10 comensales en cada una - alrededor de 2.200 asistentes - los que presenciaron un espectáculo de primer nivel.

La cena consistió en un cocktail de recepción, una cena de tres pasos y bebidas. El menú incluyó una entrada con carpaccio de pulpo; un plato principal compuesto por carnes con salsa de oporto y malbec, cebollas caramelizadas con puré de boniato y vegetales de estación; el cierre de la cena fue un postre de domo de dulce de leche con chocolate.

Pero, a pesar de la comida, el plato principal fue el show íntimo del cantante. Luis Miguel salió al escenario unos minutos antes de las 22:30hs y arrancó con todo: Será que no me amas, Amor, Amor, Amor y Suave fue la tríada que abrió el recital.

Durante un poco más de una hora y media de concierto, Luis Miguel mostró una gran versión de si mismo y los hits siguieron pasando uno detrás de otro con temas como Culpable o no, Hasta que me olvides, Dame e incluso covers como Fly With Me de Frank Sinatra. En una noche única, el Sol de México brindó una pequeño tráiler de lo que serán sus 4 shows en el país.

Luis Miguel en Argentina: los shows que se vienen

No es extraño que Luis Miguel revolucione una vez más al país. Ya en 2023, el cantante vino a Argentina y brindó 10 shows en el Movistar Arena, donde más de 120.000 personas pudieron disfrutar de su música.

Luego de un primer show íntimo, Luis Miguel brindará 4 conciertos más en Argentina. El mexicano se presentará en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires el 6 (con últimas localidades disponibles), 8 y 9 de marzo (estas dos últimas funciones con localidades agotadas).

Tras su visita a Buenos Aires, el cantante viajará a Córdoba donde se presentará en el Estadio de Instituto de Córdoba, también con entradas soldout. En total, Luis Miguel vendió más de 100.000 tickets en una nueva visita a Argentina.

El cantante se presenta en tierras rioplatenses una vez más en el marco de su “Luis Miguel Tour 2024”. Esta gira incluye más de 75 shows en ciudades de Centro y Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa.