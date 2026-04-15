Madonna reveló hoy la fecha de lanzamiento de un nuevo álbum titulado "Confessions On A Dancefloor II".
Madonna confirmó la feche de lanzamiento de su nuevo álbum "Confessions On A Dancefloor II"
El álbum orientado a la música dance será el primero de la cantante en siete años. En el proyecto, se reunirá con el DJ Stuart Price, quien produjo su aclamado álbum de 2005, "Confessions on a Dance Floor".
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La reina del pop lleva más de un año dando pistas sobre la continuación de su emblemático disco de 2005, y el pasado mes de febrero les dijo a sus fans que estaba "poniendo todo mi corazón y mi alma en mi nueva música".
El mensaje de Madonna sobre su nuevo disco
"Confessions On A Dance Floor: Part II — July 3 2026", fue el mensaje de la cantante confirmando la fecha del 3 de julio como día de lanzamiento.
El álbum orientado a la música dance será el primero de Madonna en siete años. En el proyecto, se reunirá con el DJ Stuart Price, quien produjo su aclamado álbum de 2005, "Confessions on a Dance Floor". Lleva trabajando con el exitoso productor desde hace más de dos décadas, y desde "Confessions", él ha colaborado con ella en tres giras y ha vuelto a contactar con ella como parte de sus aclamados espectáculos "Celebration".
"Confessions On A Dancefloor" fue el décimo álbum de estudio de Madonna y en él adoptó la música disco de los 70 y el electropop de los 80, e incluyó el tema "Hung Up", que samplea a ABBA, así como "Sorry", "Get Together" y "Jump".
"Confessions 2" será el primer LP de Madonna desde "Madame X" de 2019, que fue su decimocuarto disco de estudio.
También está en camino una película biográfica sobre la cantante, y aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno, se ha confirmado que Julia Garner interpretará el papel principal y que Shawn Levy, director de Deadpool & Wolverine, estará involucrado.
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