Madonna convirtió el Times Square de Nueva York en una pista de baile con un show sorpresa

Esta inesperada actuación en este emblemático lugar se produce mientras la Reina del Pop se prepara para lanzar su decimoquinto álbum de estudio el 3 de julio.

Madonna sorprendió a sus fans en Nueva York anoche (jueves 4 de junio) con un concierto improvisado en Times Square .

Esta inesperada actuación en este emblemático lugar se produce mientras la Reina del Pop se prepara para lanzar su decimoquinto álbum de estudio el 3 de julio, la secuela espiritual de su emblemático disco "Confessions On A Dance Floor" de 2005.

Hasta el momento, ha compartido dos temas: "I Feel So Free" y "Bring Your Love" , este último una colaboración con Sabrina Carpenter, a quien se unió en una aparición sorpresa en Coachella.

Este lanzamiento también supone, en cierto modo, un cierre de ciclo para la cantante, ya que, según cuenta la historia, cuando tenía poco más de 20 años, la dejaron en un taxi en Times Square con solo 35 dólares en el bolsillo y con la intención de ganarse la vida como bailarina.

Madonna comenzó interpretando dos temas de su próximo álbum, seguido del debut en directo de su tercer sencillo, "Love Sensation", que se lanzó oficialmente esa misma noche.

A partir de ahí, retomó algunos de sus trabajos anteriores, interpretando íntegramente por primera vez en 20 años las canciones de 2005 "Get Together" y "I Love New York".

Cerró el concierto con la favorita de los fans, "Hung Up", y, apropiadamente, esos tres últimos temas fueron extraídos de la primera parte de su álbum "Confessions on a Dance Floor", que se lanzó en noviembre de 2005 y fue su décimo álbum de estudio.

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Madonna ha sido una defensora de la comunidad LGBTQIA+ desde hace mucho tiempo, y el concierto único de anoche se organizó en colaboración con la aplicación de citas para personas queer Grindr. La cantante ha estado trabajando con la compañía regularmente para promocionar su nuevo disco, y la presentación sorpresa también se realizó para celebrar el Mes del Orgullo.