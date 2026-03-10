El curioso ida y vuelta entre Madonna y un club de fútbol por una camiseta histórica

A través de redes sociales el Celta de Vigo lanzó una campaña para recuperar una camiseta que la reina del pop usó en 1990. El movimiento comenzó tras una propuesta de Marián Mouriño Terrazo, presidenta del club.

Madonna se puso en contacto con un equipo de fútbol español en busca de una de sus camisetas y revelo que la tiene en sus archivos.

La camiseta en cuestión es la blanquiazul del Celta de Vigo que vistió la reina del pop durante un concierto en el Estadio de Balaídos allá por 1990.

Marián Mouriño Terrazo , presidenta del club, compartió recientemente una carta abierta preguntando si alguien sabía dónde estaba la camiseta ahora, y le pidió a Madonna si podía ayudarlos a localizarla.

“Con el tiempo, comprendimos mejor lo que representabas en aquel entonces: cuestionar las normas establecidas y plantar cara a quienes intentan decirte lo que puedes o no puedes hacer”, escribió, reflexionando sobre su actuación de hace más de tres décadas. “En nuestro club nos identificamos con esta línea de pensamiento. Por eso mantenemos la esperanza de encontrar la prenda que una vez usaste ”.

"¿Lo tienes? Si sabes dónde puede estar o si quieres unirte a nosotros en la búsqueda para recuperarlo, por favor, contáctanos por mensaje privado", añadió Terrazo.

Embed - Celta on Instagram: "Open letter from @marian_la_presi, president of Celta, to @madonna Dear Madonna, I am writing to you to ask for your help with something that means a great deal to us. On the 29th July 1990, you performed live at our stadium, Balaídos, the home of Celta Vigo, the club I am proud to serve as president. On that night, we had the honour to see you wearing our sky-blue shirt. This beloved memory still lives among our supporters. The photograph of you wearing our shirt has become a myth and is now part of our history which is written often beyond the limits of the football pitch. Many see this as a simple coincidence. I like to think that nothing happens by chance. Although ours was not the only football shirt you ever wore on stage, this iconic image has grown to shine differently as years have passed. Over time we came to better understand what you stood for back then: questioning established norms and standing up to those who try to tell you what you can or cannot do. At our club we recognise ourselves in this line of thought. That is why we hold on to the hope of finding the garment you once wore. This search is an act of memory, a symbol of part of the emotional heritage of our club and what it stands for. This Friday, 6th March, we would like to send you a gesture of affection from our home, the Balaidos stadium. It will be at 8:45pm, before the Celta - Real Madrid match, with the intention of asking you just one simple question: Do you have it? If you know where it may be, or if you would like to join us in the search to retrieve it, please contact us via private message (DM). With admiration, Marián Mouriño Terrazo President Real Club Celta de Vigo" View this post on Instagram

La respuesta de Madonna al Celta de Vigo por la búsqueda de su camiseta

Luego, el club hizo una publicación similar en X/Twitter, etiquetando a Madonna y diciendo que querían rastrear la camiseta ya que representaba "la autenticidad y la pasión de su música, con el corazón y la tradición de la nuestra".

Se publicó junto con imágenes de una actuación en directo de su exitosa canción "Like A Prayer", que fue interpretada en el estadio de Balaidos la semana pasada por un coro de mujeres antes de un partido contra el Celta y el Real Madrid.

El sábado (7 de marzo), Madonna respondió a la publicación del equipo y reveló que todavía es dueña de la tira.

“Esta camiseta está colgada en mis archivos”, escribió, y agregó que la estaba usando y "representando a su equipo en espíritu”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Madonna/status/2030308709931303252?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2030308709931303252%7Ctwgr%5E63e08c2e7fbc7ddcad5e1d550c61cc207b36da83%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fmadonna-says-she-has-the-jersey-that-celta-vigo-fc-are-looking-for-3933820&partner=&hide_thread=false This shirt is hanging in my archives! I am wearing and representing your team in spirit!!♥ https://t.co/JRwzDJQ9Ty — Madonna (@Madonna) March 7, 2026

En lo que respecta a su carrera, se espera que Madonna lance nueva música a finales de este año; en septiembre confirmó que había regresado a Warner Records y se estaba preparando para lanzar un nuevo álbum de baile llamado "Confessions On A Dance Floor Part 2".

El regreso a Warner se produjo casi 20 años después de que la cantante se separara por primera vez del sello, habiendo firmado con ellos durante los primeros 25 años de su carrera.