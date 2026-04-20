Madonna fue víctima de un robo tras su paso por Coachella 2026: qué pasó.

Según confirmaron fuentes cercanas a la artista este lunes, desconocidos sustrajeron parte de su vestuario de archivo. Son piezas que no solo tienen un alto valor económico, sino un peso simbólico fundamental en su carrera.

El cierre del festival de música Coachella 2026 se vio empañado por un hecho delictivo que sorprendió al mundo del espectáculo. Madonna , quien regresó a los escenarios y causó furor con una aparición en el show de Sabrina Carpenter, fue víctima de un robo en los propios camarines del predio de Indio, California .

Según confirmaron fuentes cercanas a la artista este lunes, desconocidos sustrajeron parte de su vestuario de archivo . Son piezas que no solo tienen un alto valor económico, sino un peso simbólico fundamental en su carrera.

De acuerdo a los reportes preliminares, entre los objetos sustraídos se encuentran prendas diseñadas exclusivamente por firmas de alta costura que la cantante utilizó en giras mundiales previas y que decidió "reeditar" para su presentación en Coachella.

Testimonios del entorno de la cantante aseguran que la seguridad del evento está siendo investigada , ya que el acceso al área de backstage donde se encontraba el guardarropa era restringido .

A través de sus redes sociales y mediante comunicados de sus representantes, la cantante expresó su profunda tristeza e indignación. Si bien no se detalló el valor monetario exacto, expertos en subastas de objetos de culto estiman que las piezas podrían alcanzar cifras de seis dígitos en el mercado negro de coleccionistas.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 19.09.25 La historia de la cantante en Instagram.

"¡Sigo volando desde el viernes por la noche en Coachella! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Fue emocionante traer de vuelta Confessions II a donde empezó! Este momento tan especial fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido de mi vestuario, que saqué de mis archivos personales: la campera, el corsé, el vestido y todas las demás prendas", confesó a través de sus historias de Instagram.

"No es solo ropa, es parte de mi historia y del esfuerzo de muchos artistas que trabajaron conmigo durante décadas", manifestó la cantante tras conocer la noticia. La artista ofreció una recompensa a quien proporcione información que permita recuperar las prendas y solicitó contactar a su equipo a través de un correo electrónico: "Espero y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo a través de: [email protected]. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón", finalizó Madonna.