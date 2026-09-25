Madonna y Charli XCX se unen para "Danceteria Afterhours", su primera colaboración juntas

El tema es una versión reelaborada de "Danceteria", extraída del reciente álbum de Madonna, "Confessions II".

Las estrellas de la música se unen por primera vez.

Madonna y Charli XCX compartieron su nueva colaboración musical, "Danceteria Afterhours" . El tema es una versión reelaborada de "Danceteria", extraída del reciente álbum de Madonna, "Confessions II" , y en él las dos estrellas del pop rememoran las escenas de clubes que contribuyeron a forjar sus carreras.

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Producido por Madonna, Andrew Watt, Cirkut y Stuart Price , "Danceteria Afterhours" toma su nombre del legendario club nocturno neoyorquino donde Madonna pasó un tiempo durante los inicios de su carrera.

En el tema Madonna hace referencia a figuras de la escena del centro de la ciudad de principios de los 80, como Fab 5 Freddy, Jean-Michel Basquiat y Rock Steady Crew . Danceteria también desempeñó un papel importante en el lanzamiento de su carrera, ya que el DJ Mark Kamins pinchó su demo "Everybody" en el club antes de producir la canción, que se convirtió en su sencillo debut en 1982.

Charli utiliza su verso para repasar su propia historia en los clubes nocturnos, recordando cuando tenía "15 años y vestía un atuendo extraño" y actuaba en Londres, antes de dar un salto en el tiempo hasta su época con AG Cook y la fallecida SOPHIE en Los Ángeles.

La colaboración se presentó por primera vez la semana pasada , cuando Madonna compartió un vídeo de ambas bailando juntas y preguntó: "¿Querés hablar de Madonna y Charli?".

"Danceteria Afterhours" llega tras otra reciente reinterpretación de "Confessions II", en la que Madonna unió fuerzas con Kylie Minogue para "Love Sensation (Afterhours Mix)" el mes pasado.

"Confessions II", secuela de "Confessions On A Dance Floor" de 2005, se lanzó en julio y posteriormente alcanzó el número uno en la lista Billboard 200.

Madonna actuará en los MTV Video Music Awards por primera vez en más de 20 años

Madonna regresará al escenario de los MTV Video Music Awards por primera vez en 23 años. La última vez que Madonna actuó en el evento fue en 2003, durante una memorable colaboración con Britney Spears y Christina Aguilera que inauguró la gala de ese año.

Madonna ha sido nominada a 11 premios este año, más que cualquier otro artista, y no es la primera vez que lo logra. La icónica estrella del pop ya lideró el recuento de nominaciones en dos ocasiones a lo largo de su carrera: en 1990 y en 1998.

Presentados por Snoop Dogg, los MTV VMAs 2026 se transmitirán nuevamente por MTV y Paramount+. La transmisión en vivo desde Los Ángeles tendrá lugar el 27 de septiembre desde las 20:30hs.