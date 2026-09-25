Falleció Oscar "El Negro" González Oro

El icónico conductor Oscar González Oro, “el Negro” , falleció este viernes a los 74 años en Punta del Este.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro dejó una huella imborrable en los medios de comunicación argentinos tras casi cuatro décadas ininterrumpidas de liderazgo en la radio y la televisión.

González Oro atravesó diversos problemas de salud a lo largo de su vida , destacándose una cirugía a corazón abierto con triple bypass en 2017 tras detectársele arterias ocluidas, además de lidiar con un cuadro de diabetes.

En enero de este año, González Oro había llamado la atención de sus seguidores con una serie de publicaciones de tono reflexivo. Sin explicar el motivo de sus palabras, compartió diferentes textos relacionados con la existencia y el final de la vida.

“Sé que mi nombre resonará en oídos queridos” , escribió en una de esas publicaciones, en la que también agradeció a quienes lo habían acompañado a lo largo de su vida y su carrera.

Poco después publicó un fragmento de Muy cerca de mi ocaso, de Amado Nervo: “Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida”. El poema plantea un balance sobre el camino recorrido y las decisiones tomadas durante la existencia.

También recurrió a una reflexión del psicólogo Viktor Frankl: “Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez”, y luego compartió un texto con referencias al sueño y la muerte.

Las publicaciones generaron preocupación entre sus seguidores, que las interpretaron como posibles mensajes de despedida. Sin embargo, en aquel momento no hubo una confirmación oficial de que se tratara de un anuncio vinculado con su estado de salud.

La extensa trayectoria de Oscar González Oro

González Oro construyó una extensa carrera que lo consolidó como el referente indiscutido de las mañanas radiales al frente de El oro y el moro. En este sentido, durante la época dorada de Radio 10 a comienzos de los años 2000, el conductor llegó a liderar los índices de audiencia con más de un millón y medio de oyentes en todo el país. De esta manera, combinó la información de actualidad con un fuerte sentido de compañía y entretenimiento, compartiendo micrófono junto a figuras como Eduardo Feinmann, Claudio Zin y Laura Ubfal.

Por consiguiente, su trabajo le valió el carnet de locutor del ISER por trayectoria y múltiples reconocimientos del público.

González Oro complementó su labor en el dial con participaciones destacadas en la pantalla chica como Polémica en el bar, Cotidiano, Los unos y los otros y Nosotros a la mañana. En el plano personal, el periodista redefinió su perfil público al compartir abiertamente sus relaciones de pareja y destacar el permanente respaldo afectivo de sus dos hijos, Pablo y Agustín.