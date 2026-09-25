Animales: la película dirigida y protagonizada por Ben Affleck que llega a Netflix en octubre + Agregar ámbito en









La producción también cuenta con Kerry Washington, Gillian Anderson y Steven Yeun. Conocé los detalles.

Ben Affleck vuelve a ponerse detrás y delante de cámara con un thriller sobre un secuestro que expone los secretos de una familia. Netflix

Ben Affleck vuelve a dirigir y protagonizar una película de suspenso con Animales, un thriller centrado en el secuestro del hijo de un candidato a la alcaldía de Los Ángeles. La historia sigue a una pareja que tiene que conseguir el dinero exigido por los captores mientras enfrenta secretos que pueden cambiar por completo su relación.

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La película está escrita y dirigida por Affleck, quien también comparte el guion con Connor McIntyre y Billy Ray. El elenco principal incluye a Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun, Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez. La producción estuvo a cargo de Artists Equity, firma fundada por Affleck, Matt Damon y Gerry Cardinale.

De qué trata Animales Affleck interpreta a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles que tiene una vida familiar aparentemente estable junto a su esposa, Abigail, interpretada por Kerry Washington. La situación cambia cuando su hijo Denny es secuestrado y la pareja recibe una amenaza que los obliga a actuar rápidamente.

El objetivo inicial es reunir el dinero necesario para pagar el rescate. Pero la situación empieza a revelar información que Mark y Abigail habían mantenido oculta. La investigación y las exigencias de los secuestradores ponen a prueba la relación entre ambos y los obligan a tomar decisiones que pueden tener consecuencias para toda la familia.

La película también introduce a Dayle, un personaje interpretado por Gillian Anderson que interviene en la crisis. Steven Yeun, Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez forman parte del grupo de personajes que rodea a los protagonistas mientras avanza el conflicto. Netflix define a la producción como un thriller.

Tráiler de Animales Reparto de Animales Ben Affleck como Mark Kimball

como Mark Kimball Kerry Washington como Abigail Kimball

como Abigail Kimball Gillian Anderson

Steven Yeun

Adriana Paz

Luis Gerardo Méndez

Ray Fisher

Mark Kassen

Christopher Woodley interpreta a Denny, el hijo secuestrado Cuándo llega Animales a Netflix Animales se estrena en Netflix el viernes 9 de octubre. La película también va a pasar por los cines, pero su lanzamiento principal para el público de la plataforma será ese día. La producción tiene clasificación R y una duración de 1 hora, 48 minutos y 11 segundos, según Netflix. La plataforma la ubica dentro de los géneros drama, thriller y dramas sobre cuestiones sociales. Si querés ver una película que mantiene la tensión y propone giros inesperados, ya tenés plan para el fin de semana.

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