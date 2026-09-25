Ben Affleck vuelve a dirigir y protagonizar una película de suspenso con Animales, un thriller centrado en el secuestro del hijo de un candidato a la alcaldía de Los Ángeles. La historia sigue a una pareja que tiene que conseguir el dinero exigido por los captores mientras enfrenta secretos que pueden cambiar por completo su relación.
Animales: la película dirigida y protagonizada por Ben Affleck que llega a Netflix en octubre
La producción también cuenta con Kerry Washington, Gillian Anderson y Steven Yeun. Conocé los detalles.
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La película está escrita y dirigida por Affleck, quien también comparte el guion con Connor McIntyre y Billy Ray. El elenco principal incluye a Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun, Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez. La producción estuvo a cargo de Artists Equity, firma fundada por Affleck, Matt Damon y Gerry Cardinale.
De qué trata Animales
Affleck interpreta a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles que tiene una vida familiar aparentemente estable junto a su esposa, Abigail, interpretada por Kerry Washington. La situación cambia cuando su hijo Denny es secuestrado y la pareja recibe una amenaza que los obliga a actuar rápidamente.
El objetivo inicial es reunir el dinero necesario para pagar el rescate. Pero la situación empieza a revelar información que Mark y Abigail habían mantenido oculta. La investigación y las exigencias de los secuestradores ponen a prueba la relación entre ambos y los obligan a tomar decisiones que pueden tener consecuencias para toda la familia.
La película también introduce a Dayle, un personaje interpretado por Gillian Anderson que interviene en la crisis. Steven Yeun, Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez forman parte del grupo de personajes que rodea a los protagonistas mientras avanza el conflicto. Netflix define a la producción como un thriller.
Tráiler de Animales
Reparto de Animales
- Ben Affleck como Mark Kimball
- Kerry Washington como Abigail Kimball
- Gillian Anderson
- Steven Yeun
- Adriana Paz
- Luis Gerardo Méndez
- Ray Fisher
- Mark Kassen
- Christopher Woodley interpreta a Denny, el hijo secuestrado
Cuándo llega Animales a Netflix
Animales se estrena en Netflix el viernes 9 de octubre. La película también va a pasar por los cines, pero su lanzamiento principal para el público de la plataforma será ese día. La producción tiene clasificación R y una duración de 1 hora, 48 minutos y 11 segundos, según Netflix.
La plataforma la ubica dentro de los géneros drama, thriller y dramas sobre cuestiones sociales. Si querés ver una película que mantiene la tensión y propone giros inesperados, ya tenés plan para el fin de semana.