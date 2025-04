Marta, la hija de Ricardo Fort, habló de su problema neurológico: "Tengo afectada la motricidad"

Angie le preguntó si esta situación ha impactado en su forma de ser, y la respuesta de Fort fue contundente: “Sí. Yo siento que, por suerte, lo que me pasó fue duro, sí, pero también podría haber sido mucho peor. Me lo normalizaban tanto en casa que yo no me sentía diferente a mis compañeros. ‘Después del estudio, te compramos un sandwichito’ o ‘Vamos a ver ropa, así te distraes’, me decían así no me jodía tanto; al revés, me ayudaba a forjar mi personalidad”.

Sobre los procedimientos médicos que debió realizar, Marta explicó el uso de una ortesis, un dispositivo que parece una bota ortopédica que debía ponerse desde la rodilla hasta el pie y que debía llevar hasta en la escuela. “Fue entre los 4 y 5 años hasta los 12 o 13. Era básicamente eso o no ir al colegio, o que me dé vergüenza o decir ‘bueno, mira tengo la bota, listo, es parte de lo que soy y ya está’”, detalló.