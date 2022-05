Luciana Salazar sobre Martín Redrado: "Lo tuve que enfrentar varias veces, eso fue abuso"

"Él me hace quedar como una mentirosa, como una delirante cuando en realidad es al revés. Yo estoy yendo a la justicia con pruebas, hay muchas cosas que él me hizo y yo no las conté".

En otro pasaje de la nota Salazar hizo otra acusación aunque sin ahondar en mayores detalles, "Él cometió delitos que me los hizo cometer a mí".

"Yo creó que el esta haciendo esto porqué yo no accedí a cosas que él quería, y con esto me refiero a muchas cosas y entre esas pueden ser cosas sexuales". "Él me ataca cada vez que yo no hago las cosas como él quiere".

La palabra de Martín Redrado sobre Luciana Salazar

El día viernes Redrado habló sobre su relación Luciana y su hija Matilda en un móvil con el programa Socios del Espectáculo. "Mirá… quiero decirlo con todas las letras: Matilda Salazar no es mi hija", comenzó diciendo el economista durante un móvil para el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"En su momento, yo acompañé a Luciana, que decidió tomar una decisión que yo respeté, apoyé y acompañé mientras fuimos pareja. Pero eso ya terminó hace cuatro años y todos los compromisos que tomé cuando era pareja los cumplí", agregó.

"Ya no lo soy más y, por lo tanto, no tengo ningún compromiso que tenga que cumplir aparte de los que ya cumplí, que fueron muchos. Seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda no nos hace bien a nadie… a nuestras familias, ni a nadie de los involucrados", expresó.

"¿Te revincularías con Matilda si ella quiere", le consultaron. "No soy el padre, no soy pareja y por lo tanto no me corresponde tener el lugar de la pareja que quiera tener Luciana ahora o hacia el futuro. Es divina, pero no es mi lugar", concluyó.