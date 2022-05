Luciana Salazar realizó una grave acusación contra Martin Redrado

"En su momento, yo acompañé a Luciana, que decidió tomar una decisión que yo respeté, apoyé y acompañé mientras fuimos pareja. Pero eso ya terminó hace cuatro años y todos los compromisos que tomé cuando era pareja los cumplí", agregó.

"Ya no lo soy más y, por lo tanto, no tengo ningún compromiso que tenga que cumplir aparte de los que ya cumplí, que fueron muchos. Seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda no nos hace bien a nadie… a nuestras familias, ni a nadie de los involucrados", expresó.

"¿Te revincularías con Matilda si ella quiere", le consultaron. "No soy el padre, no soy pareja y por lo tanto no me corresponde tener el lugar de la pareja que quiera tener Luciana ahora o hacia el futuro. Es divina, pero no es mi lugar", concluyó.

Tras las repercusiones de la nota, este lunes fue Luciana Salazar quien le respondió a Redrado a través del mismo programa. "No puedo creer que sea alguien tan descarado, para mentir tanto. Él le está metiendo a más gente. A la novia le mintió desde el día uno", dijo Salazar.

Luego sorprendió con una grave acusación: "A mí me buscó cuatro veces. Intentó, y digo la palabra abuso, porque me lo dijo Mariano Cúneo Libarona (abogado). Una persona que te avanza sexualmente y vos lo tenés que frenar, aunque hayas tenido una relación… Pero ya no éramos más pareja".

Karina Iavícoli integrante del programa le preguntó: "¿Lo denunciaste por abuso?". Y Salazar respondió: "No, no lo denuncié. Yo no busco el escándalo. Él me lleva a estas instancias. Yo estoy diciendo lo que él hizo conmigo. Ustedes no saben ni un cuarto de lo que me hizo esta persona", afirmó Luciana en lo que es un nuevo capítulo de la guerra mediática que mantiene con el economista luego de haberse separado en 2018.