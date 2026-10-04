Se cumplen 40 años de "Oktubre": el primer aniversario redondo sin el Indio Solari, pero con su espíritu vigente

Voces de la cultura destacaron que la obra, con guiños a su historia reciente, sigue siendo contundente en la cultura. Antes que una efeméride, el llamado a recordarlo "en vida y obra".

Solari falleció el 5 de junio de este año y su pérdida significó el adiós a uno de los máximos ídolos populares de esta nación.

El disco Oktubre de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota cumple este domingo 40 años y, lejos de ser un aniversario cualquiera, esta nueva década encuentra al álbum atravesado por la ausencia física, aunque no espiritual, del líder de la banda Carlos Alberto "El Indio" Solari . Más que un recuerdo melancólico, voces de la cultura y el rock nacional le destacaron a Ámbito el legado artístico del intérprete, sin perder de vista el contexto histórico que vio nacer a la obra.

Así como los álbumes de música son la voz de su tiempo, Oktubre supo situarse en la conversación de los acontecimientos internacionales con guiños históricos sin fronteras: mientras este mes quedó en la memoria argentina asociado al Día de la Lealtad Peronista, con esa masiva marcha obrera hacia Plaza de Mayo en 1945, 30 años antes vio una Rusia furiosa que pedía la caída de la dinastía Romanov y que terminó con el poder en las manos del Partido Bolchevique .

Por un lado, Patricio Rey y por otro Oktubre, ambos funcionan como dos simbologías separadas, independientemente de su unión innegable. Su tapa, gracias al arte de Ricardo Rocambole Cohen, representa la comunidad en un contexto argentino que, sin perder de vista los gestos mencionados, tiene a la última dictadura cívico-militar de 1976 respirándoles en la nuca.

Luego de siete años sangrientos, donde el poder estuvo en manos de la última Junta Militar, la necesidad de expresión en la Argentina se había convertido en hambre. Como antesala de la obra ricotera, sólo un mes exacto antes ya se había estrenado el film La Noche de los Lápices bajo un clima político en el que costaba respirar.

El escritor Mariano del Mazo - autor (junto a Pablo Perantuono) del libro Fuimos Reyes , donde relatan la historia del grupo platense- recordó que para 1986 la banda funcionaba como "algo colectivo", sobre todo entre el guitarrista Eduardo Skay Beilinson, el propio Solari y Rocambole, junto a la pareja de Beilinson, Carmen "la Negra Poli" Castro, a quien describió como organizadora de esa comunidad .

"Es un disco sobre un mundo perdido para siempre, incluso que se anticipa a él", sostuvo Mariano del Mazo. Spotify

"Es un disco sobre un mundo perdido para siempre, incluso que se anticipa a este mundo porque es previo a la caída del Muro de Berlín. Aún respira Guerra Fría, pero quedan las canciones", reflexionó del Mazo. Por su parte, para Perantuono, 40 años después, el disco "sigue sonando distópico, moderno, hermético y lúgubre" y destacó su contraste con su antecesor Gulp!.

"Si Gulp! había enfatizado la frescura y el despertar erótico de la primavera alfonsinista, Oktubre señalaba el agotamiento prematuro del proyecto", señaló. En ese sentido, citó la clamada frase de Preso en Mi Ciudad “atrapado en libertad" como "una posible síntesis no solo de ese sueño trunco sino de las condiciones de vida en Occidente", posteriores a las dictaduras iniciadas en Latinoamérica a partir de los 70.

El propio Rocambole confesó estar asombrado "del hecho fantástico de este fenómeno donde la persistencia de la música y las ideas de los Redondos siguen impregnando el tiempo y el espacio".

Primer aniversario ricotero sin el Indio: recordarlo en su poesía

Solari falleció el 5 de junio de este año y su pérdida significó el adiós a uno de los máximos ídolos populares de esta nación. Al ser consultado por su ausencia, del Mazo reflexionó que en esta fecha particular toca "vislumbrar que el Indio haya realizado con Los Redondos una obra tan bella y tan contundente". En complemento, Perantuono rememoró que el artista "le sacaba punta a su ingenio metafórico para leer la realidad de la aldea, tanto de la cuadra como la global".



"En aquel mes, en lugares a priori tan disímiles como Manchester y Buenos Aires, Los Redondos y The Smiths (los rockeros bonitos) parían dos discos capitales no solo de aquel año sino de toda la década", sintetizó Perantuono al comparar el álbum británico The Queen Is Dead. Al momento de pensar al vocalista, Rocambole complementó que "este octubre de 2026 va a ser realmente muy interesante en relación a todo el recuerdo" a su alrededor, a quien definió como "un gran poeta".

Por su lado, el académico Pablo Alabarces destacó el impacto de la muerte del Indio, junto a su vida y obra, en contraste con este tipo de efemérides. Sin embargo, sostuvo que "hay cierta cosa en Oktubre que aumenta su valoración" por la presencia de Jijiji, tema al que consideró como el que más se impregnó en la cultura ricotera.

Así, este segundo trabajo de aquellos muchachos de La Plata supo simbolizar aguante, revancha y sostén ante un futuro incierto y borroso, luego de un período oscuro para decir: "Ya no estás solo, estamos todos en naufragar".