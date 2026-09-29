Los directores de "Avengers: Doomsday" dieron detalles de lo nuevo de Marvel: Hulk y más personajes secretos

“Doomsday” es la culminación de la narrativa que ha trascendido el multiverso en el UCM durante los últimos siete años y tres fases, desde el estreno de "Avengers: Endgame".

A pesar de contar con 31 personajes de Marvel anunciados, los directores de Avengers: Doomsday , Joe y Anthony Russo , afirman que aparecerán aún más personajes en la película de superhéroes, incluyendo, muy posiblemente, a Hulk (Mark Ruffalo).

En declaraciones a Empire Online, Joe Russo dijo: “[Bruce Banner] está sin duda involucrado en la historia que gira en torno a Doom . No confirmaremos ni desmentiremos su aparición en Doomsday”.

Anthony Russo añadió entonces: "Lo más lejos que podemos llegar es decir que hay personajes y actores que no han sido anunciados, que forman parte de Doomsday".

Anthony declaró recientemente a The AP: "El UCM es un experimento masivo para ver cuán vasto y amplio puede ser el alcance de un elenco" . El dúo también confirmó que comenzaron a rodar Doomsday sin un guion completo: "Siempre vemos el guion como un organismo vivo", dijo Joe. "Somos directores que trabajamos con improvisación y ensayos. Nos gusta ver lo que los actores aportan a los personajes, y a veces no contamos con ellos hasta unos días o semanas antes del rodaje. Y muchas veces, es ahí cuando ocurre la magia".

El dúo está promocionando el reestreno de Avengers: Endgame , que recaudó otros 86 millones de dólares este fin de semana. La película recaudó 2.800 millones de dólares en 2019 y ahora incluye cuatro nuevas escenas postcréditos para preparar el terreno para Doomsday . Joe Russo ya había dicho que Endgame es "imprescindible para entender la historia de Doomsday ".

De qué trata Avengers: Doomsday

“Doomsday” es la culminación de la narrativa que ha trascendido el multiverso en el UCM durante los últimos siete años y tres fases, desde el estreno de Avengers: Endgame, la segunda película más taquillera de todos los tiempos. Esta película reúne a casi todos los personajes principales del UCM para enfrentarse a su último villano: el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. en su regreso a Marvel.

La lista de estrellas de Marvel que regresan para "Doomsday" es larga, y todas fueron presentadas en una escena de desarrollo gradual en marzo de 2025 que reveló los nombres de los miembros del elenco en los respaldos de las sillas. Chris Hemsworth, Chris Evans, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu y Tenoch Huerta están entre los personajes del MCU que regresan para "Doomsday". Los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts, los dos equipos más recientes que se agregaron junto con los Vengadores, traerán de vuelta a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

Quizás los fichajes más emocionantes para "Doomsday" sean los de antiguos personajes de X-Men que se incorporan al UCM. Entre ellos se encuentran Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum y Rebecca Romijn.

Avengers Doomsday llega a los cines el 17 de diciembre.