Así es "Un mundo diferente": todo lo que tenés que saber sobre el regreso de la icónica serie a Netflix

La plataforma recupera una historia universitaria que marcó una época y suma nuevas caras junto a figuras muy queridas de la producción original.

La ficción que recupera uno de los escenarios universitarios más recordados de la televisión estadounidense.

Netflix vuelve a poner el foco en una franquicia que dejó huella en la televisión estadounidense. La propuesta recupera el universo de una ficción universitaria muy recordada y apuesta por combinar personajes nuevos con rostros que los fanáticos conocen desde hace décadas.

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La producción se presenta como una continuación de Un mundo diferente , la recordada comedia derivada de The Cosby Show, que tuvo como escenario principal el campus de Hillman College. En esta nueva etapa, la historia conserva ese espacio como punto de encuentro, aunque con una generación diferente de estudiantes y conflictos propios de la actualidad.

La historia vuelve a situarse en Hillman College , la universidad ficticia donde transcurrió buena parte de la serie original, que comenzó en 1987 y siguió la vida de estudiantes que atravesaban los primeros años de la adultez, con conflictos relacionados con las relaciones, la identidad, los estudios y la vida social.

La nueva propuesta ambientada en el universo de una recordada ficción estadounidense.

La nueva producción conserva esa premisa general, aunque cambia el foco hacia una nueva generación . Los protagonistas deberán adaptarse a la vida universitaria mientras enfrentan problemas propios de su edad y las tensiones que aparecen al abandonar el hogar familiar.

Uno de los atractivos de esta continuación es justamente el contraste entre ambos momentos. Hillman ya no es el mismo campus que conocieron los personajes originales y el mundo que rodea a sus estudiantes también cambió. La tecnología, las nuevas formas de comunicación y las transformaciones sociales forman parte del contexto en el que se desarrolla la historia.

La serie original fue creada por Bill Cosby y desarrollada por Bill Cosby, Michael Leeson y otros integrantes del equipo creativo. Su protagonista inicial fue Denise Huxtable, interpretada por Lisa Bonet, aunque el centro de la historia fue desplazándose hacia otros estudiantes y personajes de Hillman.

El regreso de una historia que marcó a varias generaciones de espectadores. Netflix

Los cambios y apariciones sorpresa del elenco original

Uno de los grandes atractivos del regreso está en la presencia de actores de la serie clásica. La nueva producción no plantea borrar lo ocurrido anteriormente, sino recuperar parte de ese legado mediante apariciones especiales.

Entre los regresos anunciados se encuentra Jasmine Guy, quien vuelve como Whitley Gilbert. El personaje fue uno de los más importantes de la ficción original y terminó convirtiéndose en una de las caras más reconocibles de Hillman.

También está previsto el regreso de Kadeem Hardison, nuevamente como Dwayne Wayne. Su personaje tuvo una relación central con Whitley y fue uno de los estudiantes más recordados de la serie.

Ese equilibrio entre caras conocidas y nuevos protagonistas será uno de los puntos centrales de la secuela. Por ahora, algunos detalles sobre las apariciones especiales se mantienen bajo reserva, una estrategia bastante habitual cuando una producción quiere guardar ciertas sorpresas para el estreno.

Una producción de Netflix que apuesta por reunir distintas generaciones frente a cámara. Netflix

El reparto de Un mundo diferente

Jasmine Guy como Whitley Gilbert

como Whitley Gilbert Kadeem Hardison como Dwayne Wayne

como Dwayne Wayne Micaela McManus , en uno de los papeles principales

, en uno de los papeles principales Tim Meadows , reconocido por su trabajo en Saturday Night Live

, reconocido por su trabajo en Saturday Night Live Darrell Britt-Gibson , conocido por producciones como We Own This City

, conocido por producciones como We Own This City Cree Summer, quien también formó parte del elenco de la serie original

Trailer de Un mundo diferente