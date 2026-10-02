Disney+ presentó un nuevo tráiler "VisionQuest", la próxima serie de Marvel + Agregar ámbito en









La historia marca el cierre de la épica trilogía que comenzó en 2021 con la innovadora y premiada "WandaVision" y con la aclamada "Agatha: En Todas Partes" de 2024.

Paul Bettany y James Spader regresan al UCM.

Marvel Television presenta un nuevo tráiler de VisionQuest, la nueva serie original que llega exclusivamente a Disney+ el 14 de octubre.

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La historia marca el cierre de la épica trilogía que comenzó en 2021 con la innovadora y premiada WandaVision y con la aclamada Agatha: En Todas Partes de 2024.

De qué trata VisiónQuest Vision, tras ser reiniciado y escapar de quienes buscaban convertirlo en un arma, ha permanecido oculto. En busca de un nuevo propósito, consulta a las inteligencias artificiales integradas en su programación, incluidas F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. y el temido Ultrón. Sin embargo, su vida discreta llega a su fin cuando una recompensa por su captura lo obliga a huir junto a Thomas Shepard, un misterioso joven que podría ser la reencarnación del hijo de Vision. Mientras intenta evitar ser capturado, Vision deberá enfrentar su propia naturaleza, resistir la influencia de Ultron y desentrañar el misterio que rodea a su joven compañero para poder sobrevivir.

VisionQuest está protagonizada por Paul Bettany, James Spader, Ruaridh Mollica, Todd Stashwick, T'Nia Miller, Lauren Morais, Orla Brady, Diane Morgan, Polly Frame, Henry Lewis, Jonathan Sayer, junto a Emily Hampshire y James D'Arcy.

La serie está dirigida por Christopher J. Byrne, Gandja Monteiro, Vincenzo Natali y Terry Matalas, y escrita por Terry Matalas, Cindy Appel, Christopher Monfette, Nicole Falsetti y Matthew Okumura.

VisionQuest fue creada para televisión por Terry Matalas, basada en los cómics de Marvel. Los productores ejecutivos son Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos, Terry Matalas, Jac Schaeffer y Christopher J. Byrne, y el productor es Roopesh Parekh. VisionQuest, la nueva serie original de Marvel llega exclusivamente a Disney+ el 14 de octubre.

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