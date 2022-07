Marvel anuncia novedades de cinco series muy esperadas.

Las posibilidades de la animación permiten mayor experimentación que al trabajar con personas reales. Por eso, la compañía planea utilizar este medio para expandir tanto personajes clásicos, como Spider-Man y los X-Men, así como contenidos más bizarros como Marvel Zombies.

Las cinco series de Marvel que presentó en Comic Con

spider man serie animada Spider-Man: Freshman Years mostrará los primeros años de Peter Parker con sus nuevos poderes. Marvel

Spider-Man: Freshman Year

Esta serie contará los primeros años de Peter Parker como el Hombre Araña antes de su aparición en la película Capitán América: Civil War. Mientras aprende a utilizar sus recién descubiertos poderes, Peter se cruzará con personajes muy conocidos por los fanáticos de los cómics: Amadeus Cho, Nico Minoru y su clásico mejor amigo Harry Osborn.

Este personaje, así como la aparición de villanos como el Doctor Octopus, plantean la duda de si esta serie sucederá en el mismo universo del Spider-Man protagonista de las películas. La serie llegará a Disney+ en 2024 y ya tiene segunda temporada confirmada.

X-Men '97

x men 97 serie animada (chica) X-Men '97 es la continuación de la iconica serie de los 90. Marvel

La serie de X-Men de los años 90 es recordada por sus icónicos diseños, historias y tema de apertura. Para muchos fue la primera impresión que obtuvieron del equipo de mutantes y quedó guardada para siempre en su nostalgia.

Por esto, el anuncio de que la serie tendría una continuación fue muy impactante cuando sucedió en 2021. En esta Comic Con se dio a conocer que el líder del equipo será el antiguo villano Magneto, que la serie se estrenará en primavera de 2023 y que ya tiene confirmada una segunda temporada.

What If...? Temporada 2

La primera serie animada del MCU vuelve con más historias de mundos paralelos. El estreno será a principios de 2023.

Veremos el regreso de la Capitana Carter, un episodio medieval en 1602, a los personajes de Shang-Chi pelear contra Odin y una carrera entre Iron Man y Valkyrie. Además, la serie confirmó que tendrá tercera temporada.

Marvel Zombies

marvel zombies serie animada La serie Marvel Zombies muestra un universo paralelo donde a los héroes los afecta un virus. Marvel

En uno de los episodios de la primera temporada de What If...? se pudo ver un universo donde un virus zombie afecta a muchos de los héroes de Marvel, creando un universo a lo The Walking Dead pero con superpoderes.

Ahora, tendremos una serie entera basada en este universo para explorar más de sus posibilidades. Por el momento se desconoce la fecha de estreno para esta serie.

I am Groot

Una serie de cortos con Groot, uno de los Guardianes de la Galaxia en su forma bebé, fue anunciada en 2020. La misma llegará a Disney+ el próximo 10 de agosto.

En la Comic Con revelaron un avance que muestra las distintas aventuras que tendrá el pequeño Groot. La serie contará con las voces de Vin Diesel y Bradley Cooper.