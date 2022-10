Rihanna vuelve a la música con una canción para Marvel

Ryan Coogler Chadwick Boseman.jpg

Tems, por su parte, habló al respecto de la producción: "Después de hablar con Ryan y escuchar su enfoque para la película y la canción, quise escribir algo que represente el calido abrazo de toda la gente que perdí en mi vida. Traté de imaginarme lo que sentiría si pudiera cantarles ahora y expresarles cuanto los extraño". "Rihanna ha sido una inspiración para mi así que escucharla interpretar esta canción es un gran honor", completó la cantante.

Marvel adelantó en un comunicado que la canción "da paso a la próxima era de la icónica carrera de Rihanna". Para la compañía este no es su primer éxito, "All The Stars", de Kendrick Lamar y SZA, fue lanzada para la primera película de Black Panther y ganó el Premio Oscar a la mejor canción original.

La noticia impulsa el regreso de Rihanna a la música que se completará cuando realice el show de medio tiempo del Super Bowl en febrero del 2023. Desde el lanzamiento de Anti en 2016, la cantante trabajó en distintos negocios y llegó a convertirse en multimillonaria gracias a su marca de cosméticos y lencería.

Wakanda Forever será una secuela especial para Marvel tras el fallecimiento de Boseman, a los 43 años, a raiz de un cancer de colón. El film se centrará en el duelo y el paso al futuro de los líderes de Wakanda mientras intentan proteger la nación. Angela Basset, Letitia Wright, Lupita Nyong'o y Winston Duke serán las cabecerás de la película.