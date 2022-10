Hugh Jackman dio detalles de su vuelta como Wolverine en el universo de Marvel

Según Reynolds, se reunió por primera vez con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, hace tres años y medio, después de que Disney adquiriera Fox. Las dos primeras películas de Deadpool fueron estrenadas por Fox y cada una recaudó en el rango de u$s780 millones en todo el mundo. Ahora que Disney era dueño de Fox, la puerta estaba abierta para que Deadpool ingresara al Universo Cinematográfico Marvel de Feige.

“Conseguí que Kevin hablara sobre qué le depara el futuro a Deadpool en esa transacción”, dijo Reynolds sobre su primera reunión con Marvel luego de la fusión Disney-Fox. “El tema surgió en la reunión sobre si podíamos encontrar una manera de hacer una pareja Deadpool-Wolverine. Entonces no era posible. Que esto suceda ahora es muy emocionante”.

Deadpool 3 marcará la décima vez que Jackman interprete a Wolverine. Los dos actores se conocieron por primera vez durante la realización de X-Men Origins: Wolverine de 2009, donde Reynolds interpretaba una versión diferente de Wade Wilson/Deadpool. Jackman, que actualmente se encuentra en Broadway con The Music Man, ya está comenzando a aumentar su volumen para volver a ponerse en forma como Wolverine.

“Una pequeña parte de mí ahora piensa que sería mejor en eso”, dijo Jackman sobre regresar a su papel más icónico. “¿Es esa arrogancia de la edad o algo así? Wolverine es un personaje torturado, más torturado que yo. Pero siempre tengo la sensación de que él se siente cómodo en su propia piel. Y ahora me siento más cómodo en mi propia piel, aunque es más desordenado”.

Jackman lo dijo en serio cuando declaró repetidamente en la gira de prensa de Logan que se retiraba de interpretar a Wolverine. Entonces, ¿Qué cambió de opinión? Resulta que una proyección de Deadpool en 2016. Jackman vio Deadpool por primera vez antes de filmar Logan, pero para entonces ya había dicho que esa era su última película de Wolverine.

“Fui a una proyección de 'Deadpool'. Estuve 20 minutos y dije, '¡Ah, maldita sea!'”, Dijo Jackman. “Todo lo que seguía viendo en mi cabeza era '48 Hrs.' con Nick Nolte y Eddie Murphy. Así que se ha estado gestando durante mucho tiempo. Solo me tomó más tiempo llegar aquí”.

Jackman llamó a Reynolds para darle la noticia durante un viaje a la playa a fines del verano con su familia. Reynolds ya tenía una reunión programada con Marvel y Feige sobre Deadpool 3. Con Jackman ahora a bordo, Reynolds y el director Shawn Levy le dieron la noticia a Feige.

No está claro de qué tratará la nueva película. Ni siquiera se llamará necesariamente Deadpool 3. Jackman agregó: “Bueno, no en mi corazón. Estoy bastante seguro de que a Wolverine no le gustaría ese título”.

Deadpool 3 se estrenará en los cines el 7 de noviembre de 2024.