Aseguran que Ed Sheeran pidió que se donen u$s2 millones en ayuda humanitaria + Agregar ámbito en









El dueño del Gillette Stadium Robert Kraft Kraft sostuvo que Sheeran le pidió "que se comprometiera" con esta acción benéfica. No obstante, aún se desconoce a dónde irían los fondos.

El pedido de Sheeran al dueño de Gillette Stadium responde a una primera donación que anunció el propio Mackelmore para organizaciones palestinas. Imagen: Getty Images

En medio de la polémica con el rapero propalestino Macklemore, que fue excluido del show que brindaría Ed Sheeran en EEUU, el propietario del estadio Robert Kraft aseguró que el artista británico le pidió donar una suma cercana a u$s2 millones para "ayudar en la región".

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El pedido de Sheeran al dueño de Gillette Stadium responde a una primera donación que anunció el propio Mackelmore, una vez comenzada la polémica, de u$s1 millón para organizaciones palestinas.

Polémica con Ed Sheeran: el dueño del estadio aseguró que le pidió que donara u$s2 millones en ayuda tras la polémica con Macklemore Además, sumó que "Ed ahora planea contactar a otros propietarios de locales y nuestro objetivo es seguir trabajando juntos para tender puentes". Kraft no confirmó si había accedido a donar la suma mencionada ni a dónde irían los fondos y esta es la primera vez que se sugiere que Sheeran donó esa suma.

Al respecto, Kraft escribió este miércoles: "Hoy temprano, antes de que Macklemore me retara a igualar su donación, Ed me llamó y me pidió que me comprometiera a aportar u$s2 millones para igualar su donación y ayudar en la región a combatir esta crisis humanitaria". Por su parte, el músico no hizo comentarios sobre ninguna donación que esté realizando ni sobre otros planes filantrópicos.

"Hoy temprano, antes de que Macklemore me retara a igualar su donación, Ed me llamó y me pidió que me comprometiera", sostuvo Kraft. Instagram Ed Sheeran Ed Sheeran rompió el silencio sobre la salida de Macklemore de su gira por comentarios a favor de Palestina Ed Sheeran emitió un comunicado sobre la exclusión de Macklemore de su gira "Loop Tour", tras las críticas que el rapero había recibido por sus declaraciones a favor de Palestina. Sheeran publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram deslindándose de la decisión de la salida del rapero estadounidense.

"Me horroriza el conflicto entre Israel y Palestina", reza el comunicado que compartió en sus redes sociales el martes. "El sufrimiento y el dolor que se produce en ambos bandos constituyen una tragedia humana. Hay demasiadas guerras en el mundo que causan un dolor inconmensurable, y ninguna de ellas debería tolerarse. Macklemore me pidió unirse a mi gira el año pasado y acepté, porque lo respeto como artista. Como con todos mis teloneros, acepto que interpreten el repertorio que ellos elijan", sumó el texto.