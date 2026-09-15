Allanaron la casa de L-Gante tras una grave denuncia por intentar desalojar a una mujer con hombres armados

Una inquilina aseguró que el músico llegó acompañado por varias personas para exigirle que abandonara un terreno. La Justicia ordenó tres operativos.

La Policía Bonaerense realizó tres allanamientos en General Rodríguez en una causa que involucra a L-Gante y personas de su entorno.

La Policía Bonaerense allanó la casa de L-Gante y otros dos domicilios en General Rodríguez tras la denuncia de una mujer que acusó al cantante de presentarse junto a un grupo de hombres armados para exigirle que abandonara un terreno. La causa investiga presuntas amenazas agravadas con armas de fuego y también alcanza a personas del entorno familiar del músico.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez . Los investigadores avanzaron sobre dos viviendas ubicadas dentro del country Terravista y otro domicilio particular de General Rodríguez .

La causa comenzó a partir de la presentación de una mujer que alquilaba un inmueble sobre la calle 25 de Octubre . Según denunció, inicialmente fue interceptada por un hombre conocido como “El Oso”, señalado como tío de L-Gante, quien la habría amenazado y exigido que dejara la propiedad con el argumento de que pertenecía al cantante.

De acuerdo con el relato de la denunciante, Elián Valenzuela se habría presentado días después en el lugar acompañado por varias personas . La mujer sostuvo que el músico y sus acompañantes ingresaron por la fuerza y utilizaron armas de fuego para intimidar a quienes se encontraban en la propiedad.

Una mujer denunció que el cantante se presentó acompañado por varias personas para exigirle que abandonara un terreno.

Según la acusación, el objetivo habría sido conseguir que los ocupantes abandonaran el terreno . A partir de la presentación, investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) comenzaron a realizar tareas para reconstruir lo sucedido.

Entre las medidas adoptadas estuvo el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, que permitió seguir el recorrido de los vehículos presuntamente utilizados durante el episodio e identificar distintos domicilios relacionados con las personas investigadas.

Con esos elementos, la Justicia autorizó tres órdenes de allanamiento: “Se están realizando en este momento”, indicaron fuentes policiales mientras los procedimientos todavía estaban en marcha.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 10, encabezada por la fiscal María Florencia Toscano, que aguardaba los resultados definitivos de los operativos para determinar cuáles serán las próximas medidas procesales. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre el secuestro de armas u otros elementos relevantes.

La Justicia ordenó procedimientos en dos viviendas del country Terravista y otro domicilio de General Rodríguez.

¿Qué antecedentes judiciales tiene L-Gante?

La nueva investigación se suma a otros expedientes judiciales que involucraron anteriormente al cantante. En febrero de 2022, un vecino del barrio Bicentenario denunció que Valenzuela lo había amenazado con un arma durante una discusión. La Justicia allanó entonces su vivienda y encontró una réplica.

Ese episodio fue incorporado al juicio que enfrentó el músico en 2024. En octubre de ese año, el juez Ignacio Racca condenó a L-Gante a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas.

En aquel debate también se analizaron los hechos por los que Valenzuela había sido detenido en junio de 2023. Dos personas lo habían denunciado por amenazas y privación ilegítima de la libertad, mientras que una de ellas aseguró que había sido obligada a subir a un vehículo bajo amenazas con un arma.

El músico permaneció casi tres meses detenido por aquella causa. Sin embargo, durante el juicio fue absuelto por la acusación de privación ilegítima de la libertad y el magistrado tampoco consideró probado que hubiera utilizado un arma de fuego en ese episodio.