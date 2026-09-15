MasterChef Celebrity: Mike Amigorena reemplazará a L-Gante en el reality de cocina

El actor y cantante se suma al reality de cocina.

L-Gante quedó nuevamente en el foco de la polémica al ser protagonista de un nuevo hecho policial. El músico iba a ser parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity, sin embargo a raíz de esta nueva situación judicial, Telefe decidió reemplazarlo por Mike Amigorena.

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La noticia comenzó a tomar importancia cuando el canal quitó de las redes sociales de MasterChef Celebrity la foto del cantante. En un primer momento se dijo que las fechas del reality no coincidían con la agenda de L-Gante. Pero luego, fue Paula Varela, en Intrusos, quien dejó ver que había otro problema que generaba la salida de Elian Valenzuela, pero no quiso ahondar en el por qué.

En el programa de América dijeron que era por algo vinculado a la salud de L-Gante y que había sido una decisión del canal bajarlo no de él. Elián le dijo a Damasia Ocha más tarde que "no afirmen lo que quieran, yo les daré más tarde mi palabra, estoy enfocado en mis cosas del día, así que no quiero sacar el foco de ahí. Imagínate que me están llamando de todos lado. Estoy en otro tema y no quiero generar repercusiones ahora porque todavía no doy ninguna respuesta”, dijo L-Gante.

Mike Amigorena, nuevo participante confirmado en Masterchef Celebrity Pero luego Telefe llevó la respuesta concreta: "Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”, mientras agregaban la foto del actor y músico mendocino Mike Amigorena como su reemplazante.

View this post on Instagram Con el correr de las horas se supo que "la Justicia ordenó allanar la casa de L- Gante en General Rodríguez, por una denuncia de amenazas contra una pareja, en el barrio privado Terravista.

El cantante quedó así involucrado en una nueva investigación judicial tras una serie de allanamientos en dos propiedades del barrio y en una tercera vivienda de la zona. Se dijo que la Justicia estaría buscando armas de fuego que podrían estar vinculadas al episodio.