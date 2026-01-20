MasterChef Celebrity: se confirmaron los tres participantes que ingresan desde el repechaje

Este lunes volvieron a encenderse las hornallas del reality culinario que conduce Wanda Nara en su horario habitual de las 22 horas, para que se conozca a los “cocineros” que se sumaban al reality.

Luego del sorpresivo anuncio de que Rusherking pasaba a formar parte de los participantes de MasterChef Celebrity , este lunes se sumaron dos más a través de la denominada “Gala del Regreso”.

La acción de MasterChef Celebrity seguía con el repechaje. El domingo hubo un sorpresivo anuncio que cambió: Rusherking hizo el mejor plato y se ganó el primero de los pasajes a la competencia.

Tras las eliminaciones de Esteban Mirol, Luis Ventura y Evelyn Botto , se lleva a cabo este lunes la “gala del regreso”, donde luego de una competencia feroz, Esther Goris y Emilia Attias lograron superar la etapa y desde el martes son parte del reality.

De esta forma, el repechaje de MasterChef tuvo a tres ganadores: Rusherking, Esther Goris y Emilia Attias .

Rusherking y su ida y vuelta con Wanda Nara

Durante el programa del domingo, la conductora y el músico protagonizaron una charla con indirectas sobre el pasado, preguntas sobre el presente amoroso y una revelación impactante.

Todo comenzó cuando Wanda se presentó en la estación de Rusher para acorralarlo mientras preparaba su plato: “Me cayó la ficha de que el tema que me acabás de cantar... ¿A quién se lo compusiste?”. Sin dar nombres, el cantante admitió que lo escribió para “una relación" que tuvo.

Buscando más información, la conductora quiso saber cuál era la situación sentimental actual del cantante. “Yo estoy enamorado siempre”, contestó él. Sin quedarse atrás, la sorprendió al preguntarle sobre su vida amorosa: “Vos estás de novia, ¿o no? ¿Hace cuánto estás de novia?”.

“A la miércoles. Te interesa saber mi vida amorosa, que no le interesa a nadie”, reaccionó la mediática, entre risas e incomodidad ante la pregunta.

El momento culminó cuando la rubia comenzó a preguntar por los tatuajes que hay en la piel del joven y si tenía alguno de una chica. Ante la negativa, Wanda lanzó la consulta letal: “¿Se tatuaron algo tuyo alguna vez?”.

Finalmente, Rusher confesó uno de los rumores más grandes sobre su pasada relación con la China Suárez: que se tatuó sus "labios”.

“Ah, lo voy a buscar en redes”, contestó Wanda previo a abandonar la estación.