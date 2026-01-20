Golpe para Donald Trump: las acciones globales superaron al S&P 500 en el primer año de mandato

Según el índice MSCI que excluye a EEUU, las acciones no estadounidenses subieron alrededor de 30% desde que Trump asumió el cargo.

Golpe para Donald Trump: las acciones no estadounidenses superaron al S&P 500 en el primer año de mandato

Durante el primer año completo de su mandato tras regresar a la Casa Blanca, el desempeño bursátil de las acciones bajo el gobierno de Donald Trump presenta una imagen menos contundente de lo que él y sus aliados suelen destacar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien el índice S&P 500 de EEUU logró recuperarse de una amenaza de mercado bajista en abril y terminó el año alcanzando nuevos récords, este avance quedó rezagado frente al rendimiento de los mercados globales fuera de la nación americana.

Según el índice MSCI que excluye a EEUU, las acciones globales subieron alrededor de 30% desde que Trump asumió el cargo , cerca del doble de la ganancia del S&P 500 en el mismo período.

Esta diferencia marca una de las mayores brechas de rendimiento en favor de los mercados internacionales desde principios de los años noventa.

Los datos también ponen en perspectiva las comparaciones de Trump con presidentes anteriores. El crecimiento del S&P 500 en este primer año se ubica apenas como el noveno mejor inicio de mandato desde la Segunda Guerra Mundial, según la firma de análisis CFRA.

Figuras como Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden e incluso el propio Trump durante su primer mandato disfrutaron de aumentos más pronunciados en sus primeros años. Esto sugiere que, en términos de rendimiento del mercado bursátil, el año reciente no fue extraordinario en comparación con la historia moderna.

Es importante entender que los presidentes no controlan directamente el rumbo de los mercados, pero sus políticas y decisiones pueden influir en el ánimo de los inversionistas.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears Según el índice MSCI que excluye a EEUU, las acciones globales subieron alrededor de 30% desde que Trump asumió el cargo. Depositphotos

En este caso, varias acciones de la administración, como la intensificación de la guerra comercial, iniciativas polémicas en política exterior y declaraciones sobre la independencia de la Reserva Federal, generaron incertidumbre entre los participantes del mercado.

Esa percepción de riesgo contribuyó a amortiguar el impulso que de otro modo podría haber tenido el rally bursátil estadounidense.

Qué hay detrás del crecimiento global

Gran parte del crecimiento del mercado global este año fue impulsado por factores estructurales más que por decisiones de la Casa Blanca. En particular, el auge de la inteligencia artificial siguió siendo un motor clave que elevó las valoraciones de numerosas empresas tecnológicas, respaldando el crecimiento económico subyacente incluso frente a la volatilidad política.

Analistas señalan que este “viento secular” de la innovación tecnológica fue determinante para mantener a flote los precios de las acciones, independientemente del ruido político.

El resultado de este análisis sugiere una narrativa más matizada que la que a menudo se presenta desde Washington. Aunque el S&P 500 sí registró avances notables, el hecho de que los mercados globales hayan tenido un desempeño sustancialmente mejor plantea dudas sobre la fuerza relativa del mercado estadounidense en este ciclo.

Para muchos inversionistas, las oportunidades de crecimiento fuera de EEUU fueron más atractivas, lo que podría influir en decisiones de asignación de activos en el futuro cercano.