MasterChef Celebrity: se confirmó el participante que ingresó por el repechaje, ¿quién es?

Tras las eliminaciones de Esteban Mirol, Luis Ventura y Evelyn Botto, los aspirantes a regresar al certamen volvieron a competir este domingo y uno de ellos logró el esperado pasaje.

En el marco de un fin de semana con una nueva edición especial del sábado, Telefe sorprendió a los fanáticos de MasterChef Celebrity con el anuncio del primer participante que se mete a la competencia a través del repechaje.

Esta decisión de cuenta de que al menos serán dos los “cocineros” que se sumen a la competencia, ya que el repechaje continúa este lunes con la “Gala del regreso” .

De esta manera, luego de una gala llena de tensiones, la decisión del jurado para el ingreso a MasterChef Celebrity como participante estaba entre Rusherking , uno de los nuevos; y Julia Calvo , una de las eliminadas de la presente edición.

Luego de algunos minutos de suspenso, los chef revelaron que el joven cantante es el primer “cocinero" que se mete a la competencia .

Rusherking y su ida y vuelta con Wanda Nara

Durante el mismo programa, la conductora y el músico protagonizaron una charla con indirectas sobre el pasado, preguntas sobre el presente amoroso y una revelación impactante.

Todo comenzó cuando Wanda se presentó en la estación de Rusher para acorralarlo mientras preparaba su plato: “Me cayó la ficha de que el tema que me acabás de cantar... ¿A quién se lo compusiste?”. Sin dar nombres, el cantante admitió que lo escribió para “una relación" que tuvo.

Buscando más información, la conductora quiso saber cuál era la situación sentimental actual del cantante. “Yo estoy enamorado siempre”, contestó él. Sin quedarse atrás, la sorprendió al preguntarle sobre su vida amorosa: “Vos estás de novia, ¿o no? ¿Hace cuánto estás de novia?”.

“A la miércoles. Te interesa saber mi vida amorosa, que no le interesa a nadie”, reaccionó la mediática, entre risas e incomodidad ante la pregunta.

El momento culminó cuando la rubia comenzó a preguntar por los tatuajes que hay en la piel del joven y si tenía alguno de una chica. Ante la negativa, Wanda lanzó la consulta letal: “¿Se tatuaron algo tuyo alguna vez?”.

Finalmente, Rusher confesó uno de los rumores más grandes sobre su pasada relación con la China Suárez: que se tatuó sus "labios”.

“Ah, lo voy a buscar en redes”, contestó Wanda previo a abandonar la estación.