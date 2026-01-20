Hilary Duff volvió a los escenarios y dio su primer show en más de 10 años + Seguir en









La cantante y actriz Hilary Duff, de 38 años, subió al escenario del O2 Shepherd's Bush Empire de Londres el lunes 19 de enero en su primer concierto desde 2015.

Durante el esperado espectáculo, interpretó en vivo por primera vez su éxito de 2003, "What Dreams Are Made Of", según informa Rolling Stone. La canción apareció inicialmente en la película de Lizzie McGuire.

Hilary Duff, nuevo disco y gira Este regreso inauguró la gira Small Rooms, Big Nerves, la primera de la artista en más de diez años. El tour se extenderá a Toronto, Brooklyn, Los Ángeles y concluirá con una serie de fechas en Las Vegas, durante el fin de semana de San Valentín en el Voltaire del Venetian Resort, del 13 al 15 de febrero.

La gira acompaña el lanzamiento inminente de su sexto álbum de estudio, "Luck… or something", cuya salida está programada para el 20 de febrero bajo el sello Atlantic Records. Este trabajo discográfico surgió tras una pausa de casi once años, desde Breathe In. Breathe Out. en 2015.

La inspiración para este álbum provino de las desventuras románticas de sus años formativos.

En palabras de la propia artista, su nuevo single “Roommates” abordó la añoranza por los días en que la vida era más libre y salvaje, antes de que las obligaciones diarias absorbieran cada momento. Duff señaló que la canción expone el deseo de reconectar con uno mismo y con la pareja, en medio de las exigencias de la adultez.

