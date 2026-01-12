MasterChef Celebrity: qué famosos estarán en el repechaje + Seguir en









El grupo de los que regresan por su revancha personal está compuesto por Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol, Luis Ventura y el participante que quede eliminado en la gala de esta noche.

Caras conocidas y nuevos participantes buscarán sumarse al reality.

Esta semana MasterChef Celebrity entra en una etapa decisiva: comienza el esperado repechaje.

Los participantes que ya dejaron su delantal vuelven por una segunda oportunidad, pero no estarán solos; la competencia sube la apuesta con la incorporación de caras nuevas que llegan dispuestas a todo.

Este martes comienza una semana de estrategia: unos buscan recuperar su lugar, otros conquistar uno nuevo, pero solo los mejores lograrán quedarse.

Dónde ver MasterChef Celebritiy más allá de Telefe Como en cada emisión, las cocinas más famosas cuentan con un ecosistema multiplataforma sin precedentes. La Reacción en Vivo junto a Grego Rossello y la China Ansa en Streams Telefe y la MLS, MasterChef Liga de Streamers, con Momo, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe, Teo DM, Joaco López y Pimpeano reaccionando desde sus propios canales.

Los capítulos de Masterchef Celebrity también se pueden ver en simultáneo por HBO Max, donde permanecen todos los programas disponibles luego de su transmisión.

