Mel Gibson reveló sus planes para filmar la secuela de "La pasión de Cristo"

"Espero que sea el año que viene. Hay mucho que hacer porque es un viaje de ácido. Nunca he leído nada parecido", dijo Gibson sobre el guion de la película, que luego añadió que fue escrito por él mismo junto con su hermano y Randall Wallace (Braveheart) durante un período de siete años. Gibson dijo que la película se titulará The Resurrection Of The Christ (La resurreción de Cristo). El actor y director fue el último invitado al popular podcast de Joe Rogan.