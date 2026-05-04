Manuel Adorni, sobre los viajes: "Si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré" + Seguir en









El jefe de Gabinete recalcó que los viajes fueron pagados con su bolsillo. Recordó que aún no venció el plazo de presentación de la última declaración jurada. "Será en ese momento donde se informe el detalle de mi patrimonio", completó.

Manuel Adorni, volvió a dar una conferencia de prensa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a brindar una conferencia de prensa en medio de las causas judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario se remitió a su declaración ante la Cámara de Diputados de la semana pasada y retiró que sus viajes "personales" no fueron ocultos y reiteró: "Si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré".

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Sobre los viajes aseguró: "He afrontado yo mismo los gastos que realicé con mi familia" y aclaró que "jamás estuvieron ocultos" y que "no se trataron de obsequios de ningún tipo". "Cumplí con mis obligaciones en la ley de ética pública", explicó y recordó que aún no venció el plazo de presentación de la última declaración jurada. "Será en ese momento donde se informe el detalle de mi patrimonio", completó en una repuesta que leyó.

captura adorni casa rosada conferencia El funcionario sostuvo que dará más explicaciones en la Justicia si así se lo requiere.

Manuel Adorni negó la censura al periodismo: “Somos el gobierno que más impulsó la libertad de prensa”

En el marco de la reapertura de la sala de periodistas en la Casa Rosada, clausurada previamente por un supuesto caso de espionaje ilegal, Adorni sostuvo: "Hay nuevos protocolos que están conviviendo con ustedes desde hoy, en pos de la seguridad del Presidente y quienes están en Casa Rosada", y resaltó que no se trata de, censurar la libertad de expresión, argumentando que "estamos a favor de la libertad de prensa".

Además, aseguró que “todos los acreditados que tienen los papeles en orden, no deberían tener problema para ingresar” y defendió la política del Gobierno al afirmar: “Somos el gobierno que más impulsó la libertad de prensa”. Sin embargo, sus declaraciones se dan luego de que se conociera el informe 2026 de Reporteros Sin Fronteras, donde la Argentina cayó 11 posiciones en el ranking mundial de libertad de prensa, pasando del puesto 87 al 98. El relevamiento se publicó en medio del conflicto entre el presidente Javier Milei y su equipo frente a los distintos sectores del periodismo. En esa línea, concluyó con una frase dirigida al vínculo con los medios: “Cerrados somos débiles, integrados somos grandes. Con ningún otro Gobierno han tenido tanta libertad”.