Michael Keaton quiere que lo llaman por su verdadero nombre: "Michael Douglas"

“Dije, ‘Oye, solo como advertencia, mi crédito será Michael Keaton Douglas’”, dijo a People sobre su trabajo en la película Knox Goes Away, que dirigió recientemente. Agregó: “Se me escapó por completo. Y olvidé darles suficiente tiempo para ponerlo y crearlo. Pero eso sucederá”, agregó, diciendo que en el futuro le gustaría usar más su nombre real.