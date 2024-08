Miguel Angel Rodríguez, un padre detenido en su cueva de recuerdos

Miguel Angel Rodríguez: Ni bien la leí me encantó, es un efecto primario muy importante en cuanto se lee un libro que te puede proteger de esa forma y te convence de todo. Es un desafío hacer un personaje de mayor edad a la mía, que transita momentos difíciles, es decir el final de la vida, tiene muchas aristas. Renzo es un tipo que me inspira y me recuerda a personas que pasaron por mi vida, mis abuelos, mi padre con 94 años y si bien no es el papel de mi viejo, me gustó este tipacho. Me permitió ir a lugares que me conmueven, me gustan y atraviesan, desde cómo encarar una conversación con la hija, los diferentes pensamientos, cómo era todo antes y cómo es ahora, ella intentando hacer algo por el padre que cree que es de una forma. Este personaje me atrajo por todos lados, componerlo desde lo físico, desde este lugarcito de escenografía pequeña, que es su mundo, tan solo y tan acompañado a la vez.