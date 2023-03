Mike Shinoda habló sobre la idea de que Linkin Park toque con un holograma de Chester Bennington

“Esos son espeluznantes” , intervino. “Incluso si no estuviéramos hablando de [Linkin Park], si no estuviéramos hablando de Chester, que es… ese es un tema muy delicado, y tendríamos nuestros sentimientos sobre cómo lo representaríamos. Para mí, eso es un claro no. No estoy en eso".

Al comprender la demanda de los fanáticos en duelo, el multiinstrumentista dijo que "el problema con Internet ahora es que todos piensan que todo es para todos".

Continuó: “Lo que quiero decir es que todos sienten que necesitan intervenir, como, 'Bueno, esta es mi opinión. Esto es lo que tengo que decir. Y si no es para mí, como si no me gusta, entonces a nadie le debería gustar.' Así no es como funciona el mundo... Si te gusta una cosa y a mí no me gusta, entonces ve a verla, ve a comprarla. Así que por favor ve a ver lo tuyo. El único problema con eso es que no vamos a hacer un espectáculo de hologramas”.

Linkin Park lanzó un álbum por última vez en 2017 ("One More Light") y desde entonces ha cerrado repetidamente la idea de giras y nuevos álbumes. En cambio, el grupo se enfoca en reeditar el 20 aniversario de su segundo álbum de estudio, “Meteora”, que se dice que incluye canciones inéditas y videos. Llega el 7 de abril y fue precedido por un nuevo sencillo que incluía la voz de Bennington titulado “Lost”.