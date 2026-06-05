Convocan a una Misa Ricotera en Plaza de Mayo y otros puntos del país por la muerte del Indio Solari

Diversas organizaciones convocaron a una despedida y homenaje para el mítico líder ricotero. Será desde las 18 horas en adelante a la espera de canciones y banderas.

La fuerte conmoción por la muerte del músico y artista Carlos "Indio" Solari marcó una jornada de luto para el rock y la cultura argentina. Es así que diversos grupos de fanáticos convocan para este viernes por la tarde a una "Misa Ricotera" en Plaza de Mayo y otros puntos del país para homenajearlo y hacerle una despedida simbólica. A la par, su círculo íntimo llamó a un " cuidado colectivo " como él lo hubiese querido.

De acuerdo con la información que trascendió en las primeras horas, el Indio falleció como consecuencia de las complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía desde hacía varios años.

Según lo que pudo saber Ámbito , la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Ituzaingó montó un operativo frente a su domicilio de Parque Leloir y detallaron que no surgieron elementos que indiquen un motivo distinto al cuadro neurodegenerativo que afectaba al artista. "Nada indica o señala otra causa de muerte", detallaron.

En una publicación simple, pero con un mensaje contundente, la organización Resistentes Argentina compartió una imagen de Solari sosteniendo un micrófono y el mensaje: "Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18hs Misa Ricotera". A esta iniciativa se sumaron otras en punto paralelos como:

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Las propuestas apuntan a recrear el espíritu de los legendarios recitales ricoteros: banderas, canciones, bombos y el repertorio que marcó a generaciones. Para muchos, es la única forma posible de decirle adiós a un artista que trascendió la música y se convirtió en un fenómeno cultural.

Además, desde su círculo íntimo expresaron: "La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta (...) Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece (...) Mientras tanto, lloraremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros como el nos enseñó".

El día que el Indio Solari habló de su enfermedad

El intérprete sufría mal de Parkinson, una afección que ocurre cuando las células nerviosas en los ganglios basales (un área del cerebro que controla el movimiento) se deterioran o mueren. Un 12 de marzo de 2016, Solari brindó un show en el que le habló a su público sobre la enfermedad.

"Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy muy enfermo y es verdad. Tengo un Parkinson que me está pisando los talones pero no me voy a bajar tan fácil del escenario", sostuvo en esa ocasión.

Cerca de ocho años después, en octubre de 2024, brindó una entrevista exclusiva al canal de streaming Gelatina donde dio detalles de sus días con la enfermedad y lo vinculó con su amor por la música: “La vejez es una cagada. Yo no sirvo para viejo. Hacer canciones es lo que me mantiene vivo”.