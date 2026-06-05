Muerte del Indio Solari: dónde será su velatorio y qué se sabe hasta ahora + Agregar ámbito en









Crece el interés por saber como será la despedida de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Cómo será el adiós al Indio Solari.

La noticia de la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari a sus 77 años provocó una conmoción inmediata en el mundo de la música y entre sus seguidores. Se trata del fallecimiento de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

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Mientras las redes sociales se llenan de mensajes de despedida, homenajes y recuerdos, una pregunta comenzó a circular entre los fanáticos: ¿dónde será el velatorio del Indio Solari?

Qué sabe sobre el velatorio y la despedida al Indio Solari Según indicó la familia en un comunicado compartido en sus redes sociales, en este momento será despedido de forma privada, pero dejaron abierta la posibilidad de una despedida abierta al público: "En breve les informaremos donde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también", reza una parte del texto.

Comunicado muerte del Indio Solari Por otra parte, pasado el mediodía, se conoció que un grupo de diputados, encabezados por el representante radical Pablo Juliano, solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que el Congreso sea la sede del velatorio.

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Solicitud presentada al Presidente de la HCDN, Martín Menem. pic.twitter.com/VMtYa1ME4G — Diputados UP (@Diputados_UxP) June 5, 2026 En la nota, los legisladores aclararon que desconocen cuál será la voluntad de la familia y remarcaron que respetarán cualquier decisión vinculada con la intimidad del momento. Aun así, consideraron “pertinente y necesario” acercar el ofrecimiento institucional y afirmaron que, como ocurrió históricamente con otras figuras de la cultura popular, el Congreso debe estar disponible para homenajear su legado. Por el momento, la iniciativa no recibió una respuesta formal del oficialismo. Despedida en Plaza de Mayo y otros puntos del país A la espera de una confirmación oficial, comenzaron a multiplicarse homenajes espontáneos en distintos puntos del país. Para este viernes fueron convocados encuentros en Plaza de Mayo, La Plata, Rosario, Córdoba y Jujuy, donde seguidores del músico planean reunirse para cantar sus canciones, recordar su obra y rendir homenaje al Indio.