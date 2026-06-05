La muerte del músico y compositor Carlos "Indio" Solari, mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota conmociona este viernes al mundo del rock argentino. Fans, colegas y figuras vinculadas al espectáculo nacional reaccionaron y lo despidieron públicamente y, entre ellos, figuró su par, y guitarrista de Los Redonditos, Eduardo "Skay" Beilinson.
La despedida de Skay Beilinson al Indio Solari: "Te llevo en cada recuerdo"
La muerte de Solari generó la reacción de fans, colegas y figuras del espectáculo nacional. Entre ellos, trascendieron las palabras de su amigo y par ricotero, quien expresó su dolor y nostalgia tras su partida.
-
El mensaje del círculo del Indio Solari en sus redes sociales: "Cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó"
-
La relación del Indio Solari con la muerte: las frases que reflejaban su filosofía
Solari, una de las figuras más influyentes, enigmáticas y convocantes de la historia de la música en en Argentina murió en su casa de Parque Leloir este viernes a los 77 años.
La despedida de Skay Beilinson al Indio Solari
En su cuenta oficial de Instagram, Beilinson expresó su dolor por la partida de su colega y amigo. En una foto compartida, en la que se los ve charlando en la década del 80 con plena "juventud ricotera", el guitarrista confesó: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR".
Ambos lideraron a Los Redonditos, una de las bandas más convocantes del rock nacional a comienzos de los 80. Sin embargo, a finales de 2001 anunciaron su separación y poco tiempo después trascendieron las diferencias entre ambos, que se fueron ampliando a lo largo del tiempo. Sin embargo, el dolor y la nostalgia trascendieron en esta ocasión.
Skay canceló su show en Rosario por la muerte del Indio
A su vez, el guitarrista anunció la cancelación del show que tenía previsto con su banda Skay y los Fakires, para este sábado 6 de junio en el Bioceres Arena, Rosario, "hasta nuevo aviso".
- Temas
- Indio Solari
- Música