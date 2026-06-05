La despedida de Skay Beilinson al Indio Solari: "Te llevo en cada recuerdo"

La muerte de Solari generó la reacción de fans, colegas y figuras del espectáculo nacional. Entre ellos, trascendieron las palabras de su amigo y par ricotero, quien expresó su dolor y nostalgia tras su partida.

La muerte del músico y compositor Carlos "Indio" Solari , mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota conmociona este viernes al mundo del rock argentino. Fans, colegas y figuras vinculadas al espectáculo nacional reaccionaron y lo despidieron públicamente y, entre ellos, figuró su par, y guitarrista de Los Redonditos, Eduardo "Skay" Beilinson .

Solari , una de las figuras más influyentes, enigmáticas y convocantes de la historia de la música en en Argentina murió en su casa de Parque Leloir este viernes a los 77 años.

Embed - Skay Beilinson on Instagram: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR * queda suspendida hasta nuevo aviso la fecha de este sábado."

La despedida de Skay Beilinson al Indio Solari

En su cuenta oficial de Instagram, Beilinson expresó su dolor por la partida de su colega y amigo. En una foto compartida, en la que se los ve charlando en la década del 80 con plena "juventud ricotera", el guitarrista confesó: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR".



Ambos lideraron a Los Redonditos, una de las bandas más convocantes del rock nacional a comienzos de los 80. Sin embargo, a finales de 2001 anunciaron su separación y poco tiempo después trascendieron las diferencias entre ambos, que se fueron ampliando a lo largo del tiempo. Sin embargo, el dolor y la nostalgia trascendieron en esta ocasión.

Skay canceló su show en Rosario por la muerte del Indio

A su vez, el guitarrista anunció la cancelación del show que tenía previsto con su banda Skay y los Fakires, para este sábado 6 de junio en el Bioceres Arena, Rosario, "hasta nuevo aviso".