Mirtha Legrand será condecorada por el rey Felipe VI de España

La conductora recibirá una distinción histórica de la Corona española por su trayectoria pública y cultural, tras más de ocho décadas de carrera.

La figura de Mirtha Legrand volverá a quedar ligada a un hecho fuera de lo habitual. A sus 99 años , la histórica conductora argentina será distinguida por el rey Felipe VI con una de las condecoraciones civiles más importantes que entrega España a ciudadanos extranjeros.

La noticia fue confirmada en las últimas horas y rápidamente generó repercusión en el ambiente artístico y político. La entrega de la insignia reconoce la extensa trayectoria de Legrand en televisión, cine y cultura popular , un recorrido que atraviesa distintas generaciones y que todavía mantiene vigencia.

Aunque los detalles protocolares del acto todavía no fueron difundidos por completo, sí trascendió que la diva argentina recibirá la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica , una distinción creada hace más de dos siglos y reservada para personalidades que, desde distintos ámbitos, fortalecieron vínculos con España o tuvieron un aporte destacado a nivel internacional. Para muchos, no deja de ser llamativo que una figura tan asociada a la televisión argentina termine incorporándose a una lista donde aparecen diplomáticos, empresarios, escritores y referentes políticos.

La Cruz de Oficial de Isabel la Católica, la insignia que le darán a Mirtha

La Orden de Isabel la Católica fue instituida en 1815 por el rey Fernando VII. Su objetivo original era premiar la lealtad y los servicios extraordinarios vinculados a la Corona española. Con el paso del tiempo, la condecoración se transformó en uno de los reconocimientos civiles más relevantes del país europeo.

La distinción que recibirá Mirtha corresponde al rango de Cruz de Oficial, una categoría que integra la estructura jerárquica de la orden. El reconocimiento suele entregarse a figuras extranjeras con fuerte incidencia cultural, diplomática o institucional.

En el caso de Legrand, la decisión parece apoyarse en factores como su trayectoria ininterrumpida, el impacto de sus programas en la cultura popular y el nivel de exposición pública que mantuvo durante décadas. Desde sus inicios como actriz en la llamada “época de oro” del cine argentino hasta sus históricas mesas televisivas, construyó un perfil difícil de comparar en la región.

REYES ESPAÑA.jpg El rey y la reina Letizia también tuvieron agenda para representantes de la colectividad española en Argentina.

El reconocimiento llega además en un momento particular de su vida pública. Legrand sigue activa en televisión y conserva una presencia mediática que, para muchos productores y colegas, desafía cualquier lógica del medio. “La Chiqui” logró sostener relevancia incluso frente a los cambios de consumo y al avance de las plataformas digitales.

Los argentinos distinguidos con la Orden de Isabel la Católica

La lista de argentinos que recibieron la Orden de Isabel la Católica incluye perfiles muy distintos. A lo largo de los años fueron distinguidos diplomáticos, empresarios, artistas y dirigentes políticos vinculados de algún modo con España o con tareas de cooperación bilateral.

Entre los nombres más conocidos aparecen el escritor Jorge Luis Borges, reconocido internacionalmente por su obra literaria, y el médico René Favaloro, cuya influencia trascendió las fronteras argentinas gracias a sus aportes científicos.

También recibieron la distinción figuras de la política argentina como Raúl Alfonsín y Carlos Menem en distintos contextos diplomáticos. En algunos casos, las condecoraciones estuvieron ligadas a visitas oficiales; en otros, a vínculos históricos entre ambos países.